Премьер-министр Южной Кореи не продержался на посту и двух недель: причины импичмента, реакция

Национальная ассамблея Южной Кореи 27 декабря приняла решение об импичменте исполняющему обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су. Данная процедура вызвана рядом серьезных причин и имеет значительные последствия для политической ситуации в стране. Подробнее в материале URA.RU.
Объявили импичмент
Парламентская процедура прошла 27 декабря. За импичмент Хан Док Су проголосовали 192 из 300 депутатов, однако для его утверждения, согласно Конституции, требуется 200 голосов. В то же время для импичмента других высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра, достаточно будет простого большинства, что составляет 151 голос. Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик ранее подчеркнул, что порядок подсчета голосов будет аналогичен тому, который использовался для голосования по вопросу импичмента премьер-министру.
По какой причине объявили импичмент
Основная оппозиционная Демократическая партия, имеющая контроль над парламентом, решила инициировать процесс импичмента против Хан Дак Су. Это решение было принято после того, как он не смог своевременно назначить трех судей для заполнения вакантных мест в Конституционном суде.
Отказ исполняющего обязанности президента рассмотреть законопроекты о расследовании в отношении его предшественника Юн Сок Еля и его супруги Ким Гон Хи также сыграл немаловажную роль. Кроме того, участие Хан Док Су во введении военного положения в стране в начале декабря подтолкнуло оппозицию к активным действиям против его правления.
Это первый случай импичмента в истории Южной Кореи. Премьер-министр, временно исполняющий обязанности президента, подвергся импичменту после отстранения своего предшественника.
Реакция Хан Док Су на импичмент
После того как парламент проголосовал за импичмент, Хан Док Су выступил с заявлением, в котором выразил готовность принять решение парламента о своем отстранении. Он заявил, что намерен сложить с себя полномочия в соответствии с законом, чтобы не усугублять политическую неопределенность в стране.
Какие будут последствия
Следующий шаг после импичмента подразумевает передачу дела в Конституционный суд. Там должны будут подтвердить законность отстранения или, наоборот, восстановить Хан Док Су на посту.
В случае одобрения импичмента Конституционным судом полномочия временно перейдут к вице-премьеру Чхве Сан Моку, который в настоящее время занимает должность министра экономики и финансов. Эта передача полномочий может повлиять на дальнейшие действия правительства и партии «Гражданская сила», которая ранее бойкотировала голосование по импичменту Хан Док Су.
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