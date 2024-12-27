В Госдуме вплотную займутся здоровьем российских мужчин

В Госдуме рассматривают создание программы по охране здоровья мужчин. Об этом рассказал глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Нам стоит очень серьезно задуматься о создании программы по охране здоровья мужчин, потому что без них мы демографическую ситуацию не выправим никак», — передает слова Леонова РБК. Он добавил, что мужчины часто игнорируют диспансеризацию и живут на десять лет меньше женщин.
По данным Росстата, в 2022 году доля мужчин, ведущих нездоровый образ жизни, увеличилась до 55%. В то же время среди женщин процент тех, кто придерживается здорового образа жизни, возрос до 71%.
В России 27 декабря был зарегистрирован новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)», разработанный из отечественного сырья. Препарат уничтожает метастазы в костях и облегчает болевой синдром, что улучшает качество жизни пациентов и снижает потребность в обезболивающих.
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