В Госдуме вплотную займутся здоровьем российских мужчин

В ГД предложили создать программу для сохранения здоровья мужчин
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Мужчины пренебрегают диспансеризацией и походам к врачам, заявили в Госдуме
Мужчины пренебрегают диспансеризацией и походам к врачам, заявили в Госдуме Фото:

В Госдуме рассматривают создание программы по охране здоровья мужчин. Об этом рассказал глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

«Нам стоит очень серьезно задуматься о создании программы по охране здоровья мужчин, потому что без них мы демографическую ситуацию не выправим никак», — передает слова Леонова РБК. Он добавил, что мужчины часто игнорируют диспансеризацию и живут на десять лет меньше женщин.

По данным Росстата, в 2022 году доля мужчин, ведущих нездоровый образ жизни, увеличилась до 55%. В то же время среди женщин процент тех, кто придерживается здорового образа жизни, возрос до 71%.

В России 27 декабря был зарегистрирован новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)», разработанный из отечественного сырья. Препарат уничтожает метастазы в костях и облегчает болевой синдром, что улучшает качество жизни пациентов и снижает потребность в обезболивающих.

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В Госдуме рассматривают создание программы по охране здоровья мужчин. Об этом рассказал глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. «Нам стоит очень серьезно задуматься о создании программы по охране здоровья мужчин, потому что без них мы демографическую ситуацию не выправим никак», — передает слова Леонова РБК. Он добавил, что мужчины часто игнорируют диспансеризацию и живут на десять лет меньше женщин. По данным Росстата, в 2022 году доля мужчин, ведущих нездоровый образ жизни, увеличилась до 55%. В то же время среди женщин процент тех, кто придерживается здорового образа жизни, возрос до 71%. В России 27 декабря был зарегистрирован новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)», разработанный из отечественного сырья. Препарат уничтожает метастазы в костях и облегчает болевой синдром, что улучшает качество жизни пациентов и снижает потребность в обезболивающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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