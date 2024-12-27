ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские военные зачистили Ивановку в ДНР от украинских сил
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Загрызово в Харьковской области и Ивановкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области», — передает оборонное ведомство. Кроме того, российским военным удалось зачистить от ВСУ Ивановку в Донецкой Народной Республике.
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