ВС РФ освободили два населенных пункта

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Российские военные зачистили Ивановку в ДНР от украинских сил
Российские военные зачистили Ивановку в ДНР от украинских сил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Загрызово в Харьковской области и Ивановкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области», — передает оборонное ведомство. Кроме того, российским военным удалось зачистить от ВСУ Ивановку в Донецкой Народной Республике.

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Российская армия установила контроль над населенным пунктом Загрызово в Харьковской области и Ивановкой в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области», — передает оборонное ведомство. Кроме того, российским военным удалось зачистить от ВСУ Ивановку в Донецкой Народной Республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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