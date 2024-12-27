Среди экипажа норвежского судна, который отказался спасать моряков РФ, были русскоязычные

Русскоязычные члены экипажа Oslo Carrier 3 отказали морякам РФ в спасении
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В экипаже норвежского судна были русскоговорящие (архивное фото)
В экипаже норвежского судна были русскоговорящие (архивное фото) Фото:

На борту сухогруза Oslo Carrier 3, экипаж которого отказался спасать российских моряков сухогруза Ursa Major («Урса Майор»), были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике».

«Среди экипажа судна Oslo Carrier 3 были русскоязычные», — сообщили в ведомстве. Заявление цитирует агентство ТАСС.

Отказ норвежского судна принять на борт российский экипаж после крушения «Урсы Майор» в Средиземном море 24 декабря вызвал резкую реакцию и обвинения в нарушении международных конвенций. Позже стало известно, что моряков РФ спас испанский корабль. Об этом писало интернет-издание «Ридус».

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На борту сухогруза Oslo Carrier 3, экипаж которого отказался спасать российских моряков сухогруза Ursa Major («Урса Майор»), были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике». «Среди экипажа судна Oslo Carrier 3 были русскоязычные», — сообщили в ведомстве. Заявление цитирует агентство ТАСС. Отказ норвежского судна принять на борт российский экипаж после крушения «Урсы Майор» в Средиземном море 24 декабря вызвал резкую реакцию и обвинения в нарушении международных конвенций. Позже стало известно, что моряков РФ спас испанский корабль. Об этом писало интернет-издание «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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