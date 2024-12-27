Среди экипажа норвежского судна, который отказался спасать моряков РФ, были русскоязычные

На борту сухогруза Oslo Carrier 3, экипаж которого отказался спасать российских моряков сухогруза Ursa Major («Урса Майор»), были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике».
«Среди экипажа судна Oslo Carrier 3 были русскоязычные», — сообщили в ведомстве. Заявление цитирует агентство ТАСС.
Отказ норвежского судна принять на борт российский экипаж после крушения «Урсы Майор» в Средиземном море 24 декабря вызвал резкую реакцию и обвинения в нарушении международных конвенций. Позже стало известно, что моряков РФ спас испанский корабль. Об этом писало интернет-издание «Ридус».
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