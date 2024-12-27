Картаполов пригрозил Норвегии судом из-за отношения к экипажу Ursa Major

Капитану и владельцу норвежского корабля Oslo Carrier 3 грозит суд из-за отказа принять экипаж российского сухогруза Ursa Major, потерпевшего крушение. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
«Отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 принять экипаж потерпевшего крушение российского сухогруза Ursa Major может грозить его капитану и владельцу судом», — передает слова Картаполова РИА Новости. Он добавил, что этот случай нарушает международные конвенции и нормы, подчеркнув жестокость и бездушие в действиях норвежских моряков. По словам Картаполова, инцидент должен быть задокументирован для обращения в международный суд.
В Средиземном море 24 декабря произошло крушение российского грузового судна Ursa Major. В «Оборонлогистике» заявили, что отказ норвежского судна от помощи россиянам является грубым нарушением Международной конвенции о спасании 1989 года.
Экипаж испанского судна Salvamar Drago успешно провел операцию по спасению 14 моряков с затонувшего корабля Ursa Major, передает «Царьград». Двое моряков по-прежнему числятся пропавшими без вести. В результате проверки корпуса российского судна были выявлены пробоины, что может свидетельствовать о возможной террористической атаке.
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