Челябинский депутат оставил деньги, которыми планировали помочь фронту, себе

Глава эсеров в Кунашаке Иштимиров борется за 25 тысяч рублей

27 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Даян Иштимиров подал апелляционную жалобу на решение суда Фото: Сайт «Справедливая Россия»/CC BY 4.0/https://spravedlivo.ru/ © URA.RU Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров, решил побороться за 25 тысяч рублей, которые он по решению суда должен выплатить главе Урукульского сельского поселения Фаилу Закирову. Последний планировал полученные средства отправить на помощь фронту, но, видимо, придется подождать, так как Иштимиров подал апелляционную жалобу (имеется в распоряжении URA.RU). «Он (Иштимиров) не такой человек, который быстро сдается. В суде первой инстанции он проиграл. Суд признал, что он действительно клеветал на меня. Но он до последнего борется», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU Закиров. Согласно тексту апелляционной жалобы, представитель Иштимирова просит восстановить сроки ее подачи (при этом у них был месяц, чтобы подать необходимые документы) и отменить решение суда первой инстанции. По мнению ответчика, «суд выборочно подошел к оценке доказательств по данному делу, как и к показаниям свидетелей». Агентство пыталось связаться с Иштимировым. На звонок он не ответил. URA.RU готово отразить его мнение по данной ситуации. Новость по теме Челябинский депутат заплатит за фейк об убийстве мэром человека Судебная тяжба между Закировым и Иштимировым началась в августе. В своем иске Закиров указывал, что Иштимиров распространяет о нем клевету. А именно: депутат обвинил главу села в убийстве человека в 1996 году. Все сказанное Иштимировым было признано ложью. После разоблачения фейка его обязали опровергнуть сведения, порочащие часть и достоинство Закирова и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров, решил побороться за 25 тысяч рублей, которые он по решению суда должен выплатить главе Урукульского сельского поселения Фаилу Закирову. Последний планировал полученные средства отправить на помощь фронту, но, видимо, придется подождать, так как Иштимиров подал апелляционную жалобу (имеется в распоряжении URA.RU). «Он (Иштимиров) не такой человек, который быстро сдается. В суде первой инстанции он проиграл. Суд признал, что он действительно клеветал на меня. Но он до последнего борется», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU Закиров. Согласно тексту апелляционной жалобы, представитель Иштимирова просит восстановить сроки ее подачи (при этом у них был месяц, чтобы подать необходимые документы) и отменить решение суда первой инстанции. По мнению ответчика, «суд выборочно подошел к оценке доказательств по данному делу, как и к показаниям свидетелей». Агентство пыталось связаться с Иштимировым. На звонок он не ответил. URA.RU готово отразить его мнение по данной ситуации. Судебная тяжба между Закировым и Иштимировым началась в августе. В своем иске Закиров указывал, что Иштимиров распространяет о нем клевету. А именно: депутат обвинил главу села в убийстве человека в 1996 году. Все сказанное Иштимировым было признано ложью. После разоблачения фейка его обязали опровергнуть сведения, порочащие часть и достоинство Закирова и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.