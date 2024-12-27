Правительство объявило для губернаторов новый эксперимент

Губернаторам выдадут для работы цифровые панели
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы освоят новый инструмент для анализа своей работы в регионе
Губернаторы освоят новый инструмент для анализа своей работы в регионе Фото:

В январе у 28 губернаторов появятся дашборды — цифровые панели управления регионом. Необычный пилотный проект запустит правительство, сообщили URA.RU в аппарате  зампредседателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Дашборд можно условно назвать личным кабинетом губернатора. Во-первых, он дает персонализированную информацию о реализации ключевых задач и проектов в регионе в простой форме и режиме онлайн. Во-вторых, благодаря ему значительно повышается прозрачность взаимодействия регионов с федеральным центром. В-третьих, сведения, представленные на дашборде, основаны на данных из правительственных информсистем. Все это делает информационную панель уникальным инструментом для губернаторов, с помощью которого они могут повысить качество управленческих решений», — заявил Дмитрий Григоренко.

Панель поможет главам повысить качество управления. На дашборде будут отображаться результаты региона из всех информсистем. С помощью панели можно отслеживать статус федеральных поручений и обращений в правительство, управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств, мониторить рейтинги губернаторов, контролировать строительство школ, больниц и садиков,  получать обратную связь от людей.

После эксперимента в 28 регионах дашборды доработают для внедрения по всей стране. Предполагается, что решение примут до конца второго квартала 2025 года.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.

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В январе у 28 губернаторов появятся дашборды — цифровые панели управления регионом. Необычный пилотный проект запустит правительство, сообщили URA.RU в аппарате  зампредседателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Дашборд можно условно назвать личным кабинетом губернатора. Во-первых, он дает персонализированную информацию о реализации ключевых задач и проектов в регионе в простой форме и режиме онлайн. Во-вторых, благодаря ему значительно повышается прозрачность взаимодействия регионов с федеральным центром. В-третьих, сведения, представленные на дашборде, основаны на данных из правительственных информсистем. Все это делает информационную панель уникальным инструментом для губернаторов, с помощью которого они могут повысить качество управленческих решений», — заявил Дмитрий Григоренко. Панель поможет главам повысить качество управления. На дашборде будут отображаться результаты региона из всех информсистем. С помощью панели можно отслеживать статус федеральных поручений и обращений в правительство, управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств, мониторить рейтинги губернаторов, контролировать строительство школ, больниц и садиков,  получать обратную связь от людей. После эксперимента в 28 регионах дашборды доработают для внедрения по всей стране. Предполагается, что решение примут до конца второго квартала 2025 года. Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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