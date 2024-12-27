Правительство объявило для губернаторов новый эксперимент

В январе у 28 губернаторов появятся дашборды — цифровые панели управления регионом. Необычный пилотный проект запустит правительство, сообщили URA.RU в аппарате зампредседателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Дашборд можно условно назвать личным кабинетом губернатора. Во-первых, он дает персонализированную информацию о реализации ключевых задач и проектов в регионе в простой форме и режиме онлайн. Во-вторых, благодаря ему значительно повышается прозрачность взаимодействия регионов с федеральным центром. В-третьих, сведения, представленные на дашборде, основаны на данных из правительственных информсистем. Все это делает информационную панель уникальным инструментом для губернаторов, с помощью которого они могут повысить качество управленческих решений», — заявил Дмитрий Григоренко.
Панель поможет главам повысить качество управления. На дашборде будут отображаться результаты региона из всех информсистем. С помощью панели можно отслеживать статус федеральных поручений и обращений в правительство, управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств, мониторить рейтинги губернаторов, контролировать строительство школ, больниц и садиков, получать обратную связь от людей.
После эксперимента в 28 регионах дашборды доработают для внедрения по всей стране. Предполагается, что решение примут до конца второго квартала 2025 года.
Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.
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