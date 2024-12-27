Azerbaijan Airlines назвал причину крушения самолета около Актау

Самолет Embraer 190 упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Об этом сообщили представители компании Azerbaijan Airlines.
«[Крушение случилось] в результате физического и технического внешнего вмешательства», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в соцсети X (ранее Twitter — прим. URA.RU).
Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что причины аварии пока не установлены и необходимо дождаться результатов полного расследования.
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