Azerbaijan Airlines назвал причину крушения самолета около Актау

Azerbaijan Airlines: причиной крушения самолета стало физическое вмешательство
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Крушение произошло из-за физического и технического вмешательства
Крушение произошло из-за физического и технического вмешательства Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет Embraer 190 упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Об этом сообщили представители компании Azerbaijan Airlines.

«[Крушение случилось] в результате физического и технического внешнего вмешательства», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в соцсети X (ранее Twitter — прим. URA.RU). 

Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что причины аварии пока не установлены и необходимо дождаться результатов полного расследования.

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Самолет Embraer 190 упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Об этом сообщили представители компании Azerbaijan Airlines. «[Крушение случилось] в результате физического и технического внешнего вмешательства», — сообщили в пресс-службе. Заявление опубликовано в соцсети X (ранее Twitter — прим. URA.RU).  Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что причины аварии пока не установлены и необходимо дождаться результатов полного расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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