МИД РФ опроверг переговоры с Азербайджаном и Казахстаном по катастрофе в Актау

МИД РФ опроверг информацию о том, что ведомство вело переговоры по катастрофе с самолетом Embraer с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Там подчеркнули, что вся информация об обратном является фейковой.
«Никаких переговоров на этот счет [по крушение самолета в Актау] с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», — уточнили в международном российском ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.
До этого в интернете публиковалась информация о том, что стороны в настоящий момент прорабатывают совместно версии произошедшего. В МИД РФ добавили, что соответствующая дезинформация носит политический характер.
Самолет Embraer потрепел крушение в районе Актау (Казахстан) 25 декабря. В результате погибли 28 человек, следует из официальных данных. В Баку отметили, что временно запретили рейсы из своей страны в Россию.
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