МИД РФ опроверг переговоры с Азербайджаном и Казахстаном по катастрофе в Актау

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В МИД РФ опровергли информацию о переговорах с Азербайджаном и Казахстаном по самолету Embraer
В МИД РФ опровергли информацию о переговорах с Азербайджаном и Казахстаном по самолету Embraer Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

МИД РФ опроверг информацию о том, что ведомство вело переговоры по катастрофе с самолетом Embraer с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Там подчеркнули, что вся информация об обратном является фейковой. 

«Никаких переговоров на этот счет [по крушение самолета в Актау] с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», — уточнили в международном российском ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. 

До этого в интернете публиковалась информация о том, что стороны в настоящий момент прорабатывают совместно версии произошедшего. В МИД РФ добавили, что соответствующая дезинформация носит политический характер. 

Самолет Embraer потрепел крушение в районе Актау (Казахстан) 25 декабря. В результате погибли 28 человек, следует из официальных данных. В Баку отметили, что временно запретили рейсы из своей страны в Россию. 

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МИД РФ опроверг информацию о том, что ведомство вело переговоры по катастрофе с самолетом Embraer с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Там подчеркнули, что вся информация об обратном является фейковой.  «Никаких переговоров на этот счет [по крушение самолета в Актау] с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», — уточнили в международном российском ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.  До этого в интернете публиковалась информация о том, что стороны в настоящий момент прорабатывают совместно версии произошедшего. В МИД РФ добавили, что соответствующая дезинформация носит политический характер.  Самолет Embraer потрепел крушение в районе Актау (Казахстан) 25 декабря. В результате погибли 28 человек, следует из официальных данных. В Баку отметили, что временно запретили рейсы из своей страны в Россию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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