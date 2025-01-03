Китай давит на Россию из-за риска ядерной войны

04 января 2025 в 02:30 Размер текста - 17 +

Китай давит на Россию из-за Украины в связи с рисками ядерной войны Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Китай давит на Россию, требуя скорейшего завершения украинского конфликта, так как опасается его расширения до масштабов Третьей мировой войны с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия не хочет полномасштабной Третьей мировой. Испытав „Орешник“, она продемонстрировала наличие возможностей ударить по любой точке в Европе, включая Лондон, Лиссабон, Берлин, Варшаву. Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов. Китай и Бразилия в 2024 году создали платформу «Друзья мира», которая призвана помочь урегулировать украинский конфликт. К платформе присоединились и другие страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай давит на Россию, требуя скорейшего завершения украинского конфликта, так как опасается его расширения до масштабов Третьей мировой войны с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия не хочет полномасштабной Третьей мировой. Испытав „Орешник“, она продемонстрировала наличие возможностей ударить по любой точке в Европе, включая Лондон, Лиссабон, Берлин, Варшаву. Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов. Китай и Бразилия в 2024 году создали платформу «Друзья мира», которая призвана помочь урегулировать украинский конфликт. К платформе присоединились и другие страны.