Китай давит на Россию из-за риска ядерной войны

Китай давит на Россию, требуя скорейшего завершения украинского конфликта, так как опасается его расширения до масштабов Третьей мировой войны с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.
«Россия не хочет полномасштабной Третьей мировой. Испытав „Орешник“, она продемонстрировала наличие возможностей ударить по любой точке в Европе, включая Лондон, Лиссабон, Берлин, Варшаву. Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов.
Китай и Бразилия в 2024 году создали платформу «Друзья мира», которая призвана помочь урегулировать украинский конфликт. К платформе присоединились и другие страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.