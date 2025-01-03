03 января 2025

Китай давит на Россию из-за риска ядерной войны

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Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина 16 мая 2024. Китай, Пекин, россия, флаг, китай
Китай давит на Россию из-за Украины в связи с рисками ядерной войны Фото:

Китай давит на Россию, требуя скорейшего завершения украинского конфликта, так как опасается его расширения до масштабов Третьей мировой войны с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.

«Россия не хочет полномасштабной Третьей мировой. Испытав „Орешник“, она продемонстрировала наличие возможностей ударить по любой точке в Европе, включая Лондон, Лиссабон, Берлин, Варшаву. Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов.

Китай и Бразилия в 2024 году создали платформу «Друзья мира», которая призвана помочь урегулировать украинский конфликт. К платформе присоединились и другие страны.

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Китай давит на Россию, требуя скорейшего завершения украинского конфликта, так как опасается его расширения до масштабов Третьей мировой войны с неизбежной ядерной эскалацией. Об этом в интервью URA.RU сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия не хочет полномасштабной Третьей мировой. Испытав „Орешник“, она продемонстрировала наличие возможностей ударить по любой точке в Европе, включая Лондон, Лиссабон, Берлин, Варшаву. Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», — убежден Суслов. Китай и Бразилия в 2024 году создали платформу «Друзья мира», которая призвана помочь урегулировать украинский конфликт. К платформе присоединились и другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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