В России усложнят продажу пивных коктейлей

Небольсин: в России усложнят продажу пивных коктейлей

02 января 2025 в 06:15 Размер текста - 17 +

Напитки на основе солода с добавлением спирта не должны относиться к категории «пивных напитков», считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России усилят контроль за производством и оборотом псевдо-пивных алкогольных напитков, в которые добавляют спирт. Об этом рассказал в интервью URA.RU независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Новость по теме Сразу после Нового года цены на алкоголь вырастут на 15-20% «Тенденция по замещению слабоалкогольных коктейлей типа „джин-тоник“ пивными спиртованными напитками наметилась несколько лет назад. Но усилилась в 2024 году, — рассказал эксперт. — В мае в России повысились акцизные ставки на слабоалкогольные коктейли — „джин-тоники“. В связи с этим, к октябрю в стране практически перестала существовать индустрия, выпускавшая эти коктейли. Но производители нашли лазейку через изготовление пивных спиртованных напитков на солодовой основе по более низкой акцизной ставке. При этом, назвали их пивными напитками. В отличие от качественных пива и сидра, их делают с добавлением спирта». По словам эксперта, такие напитки на основе солода, но с добавлением спирта, не должны относиться к категории «пивных», это путает потребителей. Немногие покупатели читают состав на упаковке, и легко могут ошибиться с выбором, купив под видом качественного пенного такой коктейль. Алексей Небольсин уверен, что в ближайшее время контрольно-надзорные органы займутся наведением порядка в этом вопросе. «Уверен, в 2025 году будет всплеск борьбы с псевдо-пивными напитками», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России усилят контроль за производством и оборотом псевдо-пивных алкогольных напитков, в которые добавляют спирт. Об этом рассказал в интервью URA.RU независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. «Тенденция по замещению слабоалкогольных коктейлей типа „джин-тоник“ пивными спиртованными напитками наметилась несколько лет назад. Но усилилась в 2024 году, — рассказал эксперт. — В мае в России повысились акцизные ставки на слабоалкогольные коктейли — „джин-тоники“. В связи с этим, к октябрю в стране практически перестала существовать индустрия, выпускавшая эти коктейли. Но производители нашли лазейку через изготовление пивных спиртованных напитков на солодовой основе по более низкой акцизной ставке. При этом, назвали их пивными напитками. В отличие от качественных пива и сидра, их делают с добавлением спирта». Алексей Небольсин уверен, что в ближайшее время контрольно-надзорные органы займутся наведением порядка в этом вопросе. «Уверен, в 2025 году будет всплеск борьбы с псевдо-пивными напитками», — резюмировал эксперт.