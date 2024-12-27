27 декабря 2024

Единственную детскую туберкулезную лечебницу закрывают в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Детям в санатории помогали справиться с болезнями
Детям в санатории помогали справиться с болезнями Фото:

Единственный в регионе туберкулезный санаторий для детей, который находится в 75 километрах от Кургана в поселке Лесные горки Юргамышского округа, готовят к закрытию. Об этом URA.RU рассказала депутат областной думы Ольга Дружинина.

«Я получила информацию от сотрудников детской туберкулезной лечебницы Лесные горки, которые опасаются закрытия учреждения. Людям сказали, что детей развезут, а сотрудников уволят», — сообщила Дружинина.

Депутат подчеркнула, что лечебница необходима области и за нее надо бороться. Она добавила, что заболеваемость в регионе не уменьшилась, дети как болели легочными заболеваниями, так и болеют.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Областной туберкулезный санаторий Лесные горки был открыт в 1946 году на базе оздоровительного учреждения для детей, потерявших родителей во время Великой Отечественной войны. Все годы работы в лечебнице помогали детям справиться с тяжелой болезнью.

В 2017 году санаторий для детей уже пытались закрыть. Однако общественность Курганской области с трудом, но отстояла его.

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Единственный в регионе туберкулезный санаторий для детей, который находится в 75 километрах от Кургана в поселке Лесные горки Юргамышского округа, готовят к закрытию. Об этом URA.RU рассказала депутат областной думы Ольга Дружинина. «Я получила информацию от сотрудников детской туберкулезной лечебницы Лесные горки, которые опасаются закрытия учреждения. Людям сказали, что детей развезут, а сотрудников уволят», — сообщила Дружинина. Депутат подчеркнула, что лечебница необходима области и за нее надо бороться. Она добавила, что заболеваемость в регионе не уменьшилась, дети как болели легочными заболеваниями, так и болеют. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. Областной туберкулезный санаторий Лесные горки был открыт в 1946 году на базе оздоровительного учреждения для детей, потерявших родителей во время Великой Отечественной войны. Все годы работы в лечебнице помогали детям справиться с тяжелой болезнью. В 2017 году санаторий для детей уже пытались закрыть. Однако общественность Курганской области с трудом, но отстояла его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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