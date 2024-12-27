Украина получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США, объемом около 100 млн кубических метров. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«ДТЭК сегодня принял первую партию сжиженного природного газа из Соединенных Штатов после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Партия примерно 100 миллионов кубометров газа (или 1 ТВт·ч энергии) на борту Gaslog Savannah прибыла в СПГ-терминал Ревитуса утром», — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.
По информации энергохолдинга, цель данной поставки — обеспечение энергетической безопасности Украины. До этого в Киеве объявляли о прекращении транзита российского газа через свою страну в начале 2025 года. Представители стран Запада, включая США, отмечали, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский вредит сам себе.
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