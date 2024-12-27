Bild: канцелярия Бербок заказала анализ защищенности Германии от «Орешника»

Канцелярия главы МИД ФРГ Анналены Бербок заказала правительственный анализ защищенности своей страны от баллистических ракет. Согласно предоставленному документу, который был заказан у офицера бундесвера, Германия сделала вывод, что в настоящий момент она беззащитна перед новейшей российском ракетой «Орешник». Об этом сообщает Bild.
«Германия недостаточно защищена от этой опасности. <…> Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — пишет Bild, ссылаясь на данные документа о защищенности, который был заказан канцелярией Бербок. Из него следует, что ракетный комплекс Patriot не имеет достаточной маневренности для защиты от оружия РФ.
До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что создание «Орешника» — это уникальное историческое событие, так как до этого не было соответствующих аналогов в ракетной отрасли. Впервые оружие было применено против украинского предприятия «Юрмаш» в ноябре, однако глава РФ уточнил, что при необходимости Москва может ударить «Орешником» вновь.
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