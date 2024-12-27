Под Екатеринбургом раздался мощный взрыв

В Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря прозвучал очень громкий звук, похожий на взрыв. В одном из домов в это время затряслись стекла, сообщил читатель URA.RU.
«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — рассказал собеседник.
По его словам, визуально определить причину произошедшего не удалось. Но соответствующие вибрации читатель почувствовал. Мужчина предположил, что звук мог прийти с карьера или полигона.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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