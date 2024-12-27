27 декабря 2024

Под Екатеринбургом раздался мощный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за звука в доме затряслись окна (архивное фото)
Из-за звука в доме затряслись окна (архивное фото) Фото:

В Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря прозвучал очень громкий звук, похожий на взрыв. В одном из домов в это время затряслись стекла, сообщил читатель URA.RU.

«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — рассказал собеседник.

По его словам, визуально определить причину произошедшего не удалось. Но соответствующие вибрации читатель почувствовал. Мужчина предположил, что звук мог прийти с карьера или полигона.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря прозвучал очень громкий звук, похожий на взрыв. В одном из домов в это время затряслись стекла, сообщил читатель URA.RU. «В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — рассказал собеседник. По его словам, визуально определить причину произошедшего не удалось. Но соответствующие вибрации читатель почувствовал. Мужчина предположил, что звук мог прийти с карьера или полигона. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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