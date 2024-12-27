27 декабря 2024

«Первый выстрел обнадеживает»: свердловчанин придумал ловушку для дронов. Видео

Свердловский военный изобретатель «Механик» показал прототип сеткомета
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Недочеты прототипа сеткомета исправят в ближайшее время (архивное фото)
Недочеты прототипа сеткомета исправят в ближайшее время (архивное фото) Фото:
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Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» и его команда показали свое новое изобретение — пороховой сеткомет для сбивания дронов. Видео с испытаниями прототипа они опубликовали в соцсетях.

«Первая сеть комом. Но не страшно. Огрехи при укладке сети и огрехи по загрузке грузов в направляющие — вот она и перепуталась. Но для первого выстрела результат отличный… Первый выстрел обнадеживает», — говорится в telegram-канале «Хроники Механика».

Общая дальность сеткомета — 13-14 метров, а рабочая (где сеть падает под большим углом) — 10-11 метров. Команда Механика уже продумала, что именно нужно изменить, чтобы доработать вооружение: поменять сеть на более тонкую с большими ячейками, установить более тяжелые грузы и поставить так, чтобы создалось «давление форсирования».

Самые знаменитые орудия Порядина — «Козерог» и «Дронобой», которые прекрасно показали себя в бою. Весной «Механик» выдвинул обвинения против начальства и заявил, что ему якобы угрожали расправой после перевода в штурмовой отряд. Однако вскоре извинился и заявил, что оболгал своих товарищей, так как «повелся на дезинформацию».

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Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» и его команда показали свое новое изобретение — пороховой сеткомет для сбивания дронов. Видео с испытаниями прототипа они опубликовали в соцсетях. «Первая сеть комом. Но не страшно. Огрехи при укладке сети и огрехи по загрузке грузов в направляющие — вот она и перепуталась. Но для первого выстрела результат отличный… Первый выстрел обнадеживает», — говорится в telegram-канале «Хроники Механика». Общая дальность сеткомета — 13-14 метров, а рабочая (где сеть падает под большим углом) — 10-11 метров. Команда Механика уже продумала, что именно нужно изменить, чтобы доработать вооружение: поменять сеть на более тонкую с большими ячейками, установить более тяжелые грузы и поставить так, чтобы создалось «давление форсирования». Самые знаменитые орудия Порядина — «Козерог» и «Дронобой», которые прекрасно показали себя в бою. Весной «Механик» выдвинул обвинения против начальства и заявил, что ему якобы угрожали расправой после перевода в штурмовой отряд. Однако вскоре извинился и заявил, что оболгал своих товарищей, так как «повелся на дезинформацию».
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© Служба новостей «URA.RU»
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