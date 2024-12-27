Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» и его команда показали свое новое изобретение — пороховой сеткомет для сбивания дронов. Видео с испытаниями прототипа они опубликовали в соцсетях.
«Первая сеть комом. Но не страшно. Огрехи при укладке сети и огрехи по загрузке грузов в направляющие — вот она и перепуталась. Но для первого выстрела результат отличный… Первый выстрел обнадеживает», — говорится в telegram-канале «Хроники Механика».
Общая дальность сеткомета — 13-14 метров, а рабочая (где сеть падает под большим углом) — 10-11 метров. Команда Механика уже продумала, что именно нужно изменить, чтобы доработать вооружение: поменять сеть на более тонкую с большими ячейками, установить более тяжелые грузы и поставить так, чтобы создалось «давление форсирования».
Самые знаменитые орудия Порядина — «Козерог» и «Дронобой», которые прекрасно показали себя в бою. Весной «Механик» выдвинул обвинения против начальства и заявил, что ему якобы угрожали расправой после перевода в штурмовой отряд. Однако вскоре извинился и заявил, что оболгал своих товарищей, так как «повелся на дезинформацию».
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