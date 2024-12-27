Чубайс «простил» фигурантам дела о краже его имущества 5 млн

Экс-гендиректор РОСНАНО Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на пять миллионов, теперь сумма составляет около 65 млн рублей. Об этом рассказал адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров.
«Чубайс снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей. Теперь эта сумма составляет около 65 млн рублей», — передает слова Макарова ТАСС.
Он добавил, что показания Чубайса остались неизменными — он продолжает требовать уголовной ответственности для подсудимых, хотя защита настаивает на личном присутствии потерпевшего. Следующее заседание назначено на 16 января.
В 2017 году Анатолий Чубайс подал заявление в подмосковную полицию о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба сократилась с трех миллиардов до 70 миллионов рублей. Основной подозреваемый — бывший партнер Чубайса Илья Сучков, который обвиняется в мошенничестве и крупной краже.
После того, как Чубайс уехал из России, президент страны Владимир Путин уволил его с должности спецпредставителя по международным отношениям. Рассмотрение дела о краже на сумму 70 миллионов рублей несколько раз откладывалось, включая перенос на неопределенный срок в 2022 году из-за отсутствия Чубайса.
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