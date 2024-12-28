Под Тверью отец убил четверых детей: что известно

В Тверской области 28 декабря нашли тела четырех детей в возрасте от одного до семи лет. Их родной отец, который, по предварительным данным, убил их и пытался покончить с собой, госпитализирован в реанимацию. Соседи характеризуют семью как благополучную. Следственные органы выясняют детали происшествия. Подробнее — в материале URA.RU.
Где обнаружили убитых детей
28 декабря в Тверской области в частном доме, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Межурка», были обнаружены тела четверых детей в возрасте от одного до семи лет. Сообщение поступило в следственный отдел регионального Следственного комитета России. На место инцидента выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.
Кто убил детей
По предварительным данным, следствию удалось установить, что их убил родной отец. По информации из telegram-канала Mash, он пытался покончить с собой после расправы. Полиция была оповещена о ситуации медицинскими работниками, и на место незамедлительно направили следственно-оперативную группу. Власти сейчас активно работают над выяснением всех обстоятельств трагедии.
В какой семье воспитывались убитые дети
Соседи ранее характеризовали семью детей как благополучную, не имеющую проблем с полицией. Это подчеркивали и в пресс-службе УМВД России по Тверской области, отметив, что никаких жалоб или обращений от соседей не поступало.
Что произошло после убийства
После совершения преступления отец детей, по предварительным данным, запер свою жену в другой комнате, что помешало ей спасти детей. Сосед, брат мужа, который находился с женой на втором этаже, стал свидетелем того, как она спустилась вниз, но уже было слишком поздно. Мужчина, как сообщается, стал вести себя неадекватно всего за три дня до трагедии. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате ИВЛ, однако его состояние стабильно, и с ним могут общаться следователи.
Глава семейства во время убийства мог находиться под воздействием наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как проходит расследование
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. В данный момент также выясняется местонахождение и причастность матери, которая, как сообщается, была заперта в отдельной комнате во время убийства.
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