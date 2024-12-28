Выяснились страшные подробности гибели четырех детей в Тверской области

В Тверской области обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец.
«Тела четверых детей нашли в СНТ „Межурка“ Тверской области. Предварительно, их убил родной отец», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что после инцидента он предпринял попытку суицида.
Мужчина задержан и допрашивается. Соседи характеризовали семью как благополучную, передали в telegram-канале.
Семья, проживающая в доме, ранее не имела проблем с полицией. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и Следственного комитета для установления обстоятельств гибели детей. Расследование ведется.
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