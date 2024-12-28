Выяснились страшные подробности гибели четырех детей в Тверской области

Mash: детей в Тверской области, предварительно, убил родной отец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После совершенных действий отец пытался закончить жизнь самоубийством, пишет Mash
После совершенных действий отец пытался закончить жизнь самоубийством, пишет Mash Фото:

В Тверской области обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец.

«Тела четверых детей нашли в СНТ „Межурка“ Тверской области. Предварительно, их убил родной отец», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что после инцидента он предпринял попытку суицида.

Мужчина задержан и допрашивается. Соседи характеризовали семью как благополучную, передали в telegram-канале.

Семья, проживающая в доме, ранее не имела проблем с полицией. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и Следственного комитета для установления обстоятельств гибели детей. Расследование ведется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец. «Тела четверых детей нашли в СНТ „Межурка“ Тверской области. Предварительно, их убил родной отец», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что после инцидента он предпринял попытку суицида. Мужчина задержан и допрашивается. Соседи характеризовали семью как благополучную, передали в telegram-канале. Семья, проживающая в доме, ранее не имела проблем с полицией. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области. В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и Следственного комитета для установления обстоятельств гибели детей. Расследование ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...