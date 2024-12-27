Водителя грузовика, задавившего подростка в Златоусте, оставили на свободе

28 декабря 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

После задержания водителя отпустили под обязательство о явке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителя грузовика, сбившего насмерть 16-летнего подростка в Златоусте (Челябинская область), не стали заключать под стражу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с него взяли обязательство о явке. Новость по теме Грузовик раздавил ребенка в Челябинской области. Видео «Заключать под стражу мужчину не стали. С него взяли обязательство о явке», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. На решение, по данным URA.RU, повлиял целый спектр оснований. Водитель не злостный нарушитель, напротив — за 43 года стажа у него не было ни одного штрафа. Также нет предпосылок считать, что он попытается скрыться. Авария произошла утром 27 декабря. Водитель «ЗИЛ» не заметил подростка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. По итогу от полученных травм юноша скончался в больнице. Водитель был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя грузовика, сбившего насмерть 16-летнего подростка в Златоусте (Челябинская область), не стали заключать под стражу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с него взяли обязательство о явке. «Заключать под стражу мужчину не стали. С него взяли обязательство о явке», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. На решение, по данным URA.RU, повлиял целый спектр оснований. Водитель не злостный нарушитель, напротив — за 43 года стажа у него не было ни одного штрафа. Также нет предпосылок считать, что он попытается скрыться. Авария произошла утром 27 декабря. Водитель «ЗИЛ» не заметил подростка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. По итогу от полученных травм юноша скончался в больнице. Водитель был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.