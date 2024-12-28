Бывший челябинский вице-губернатор переходит в полпредство

Бывший вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в обозримой перспективе возглавит одно из подразделений полпредства президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«В конце февраля или начале марта Векшин станет руководителем департамента [полпредства] по вопросам внутренней политики», — уточнил один из собеседников. Сам Векшин и представители полпредства от комментариев по теме пока воздерживаются.
Векшин родился в 1983 году в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер. В мае 2012 года Векшин занял должность первого замруководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013-го был назначен замглавы региона.
На работу в челябинское правительство Векшин пришел в 2019 году — сразу после назначения Текслера губернатором. Векшин курировал внутреннюю политику региона, а также входил в региональное руководство «Единой России». Свой пост в Челябинской области Векшин покинул 14 октября, его сменил Роман Воллерт — сотрудник как раз полпредства.
В начале декабря Векшин побывал на семинаре для политических вице-губернаторов в «Сенеже». Там из рук первого замруководителя АП Сергея Кириенко он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участники мероприятия тогда сделали вывод, что Векшин остался в резерве внутриполитического блока администрации президента.
С начала октября полпредство возглавляет Артем Жога. В вопросах отставок и назначений он максимально осторожен. Единственная заметная отставка произошла в социально-экономическом департаменте: его руководитель Владимир Черепанов устроился в свердловское правительство.
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