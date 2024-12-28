Бывший челябинский вице-губернатор переходит в полпредство

Анатолий Векшин возглавит департамент в уральском полпредстве Путина

28 декабря 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Анатолий Векшин проработал в челябинском правительстве пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в обозримой перспективе возглавит одно из подразделений полпредства президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «В конце февраля или начале марта Векшин станет руководителем департамента [полпредства] по вопросам внутренней политики», — уточнил один из собеседников. Сам Векшин и представители полпредства от комментариев по теме пока воздерживаются. Векшин родился в 1983 году в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер. В мае 2012 года Векшин занял должность первого замруководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013-го был назначен замглавы региона. Новость по теме Кириенко неожиданно наградил челябинского экс-чиновника статусной медалью На работу в челябинское правительство Векшин пришел в 2019 году — сразу после назначения Текслера губернатором. Векшин курировал внутреннюю политику региона, а также входил в региональное руководство «Единой России». Свой пост в Челябинской области Векшин покинул 14 октября, его сменил Роман Воллерт — сотрудник как раз полпредства. В начале декабря Векшин побывал на семинаре для политических вице-губернаторов в «Сенеже». Там из рук первого замруководителя АП Сергея Кириенко он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участники мероприятия тогда сделали вывод, что Векшин остался в резерве внутриполитического блока администрации президента. С начала октября полпредство возглавляет Артем Жога. В вопросах отставок и назначений он максимально осторожен. Единственная заметная отставка произошла в социально-экономическом департаменте: его руководитель Владимир Черепанов устроился в свердловское правительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в обозримой перспективе возглавит одно из подразделений полпредства президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «В конце февраля или начале марта Векшин станет руководителем департамента [полпредства] по вопросам внутренней политики», — уточнил один из собеседников. Сам Векшин и представители полпредства от комментариев по теме пока воздерживаются. Векшин родился в 1983 году в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер. В мае 2012 года Векшин занял должность первого замруководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013-го был назначен замглавы региона. На работу в челябинское правительство Векшин пришел в 2019 году — сразу после назначения Текслера губернатором. Векшин курировал внутреннюю политику региона, а также входил в региональное руководство «Единой России». Свой пост в Челябинской области Векшин покинул 14 октября, его сменил Роман Воллерт — сотрудник как раз полпредства. В начале декабря Векшин побывал на семинаре для политических вице-губернаторов в «Сенеже». Там из рук первого замруководителя АП Сергея Кириенко он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участники мероприятия тогда сделали вывод, что Векшин остался в резерве внутриполитического блока администрации президента. С начала октября полпредство возглавляет Артем Жога. В вопросах отставок и назначений он максимально осторожен. Единственная заметная отставка произошла в социально-экономическом департаменте: его руководитель Владимир Черепанов устроился в свердловское правительство.