Бывший челябинский вице-губернатор переходит в полпредство

Анатолий Векшин возглавит департамент в уральском полпредстве Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск, векшин анатолий
Анатолий Векшин проработал в челябинском правительстве пять лет Фото:

Бывший вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в обозримой перспективе возглавит одно из подразделений полпредства президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«В конце февраля или начале марта Векшин станет руководителем департамента [полпредства] по вопросам внутренней политики», — уточнил один из собеседников. Сам Векшин и представители полпредства от комментариев по теме пока воздерживаются.

Векшин родился в 1983 году в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер. В мае 2012 года Векшин занял должность первого замруководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013-го был назначен замглавы региона.

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На работу в челябинское правительство Векшин пришел в 2019 году — сразу после назначения Текслера губернатором. Векшин курировал внутреннюю политику региона, а также входил в региональное руководство «Единой России». Свой пост в Челябинской области Векшин покинул 14 октября, его сменил Роман Воллерт — сотрудник как раз полпредства.

В начале декабря Векшин побывал на семинаре для политических вице-губернаторов в «Сенеже». Там из рук первого замруководителя АП Сергея Кириенко он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участники мероприятия тогда сделали вывод, что Векшин остался в резерве внутриполитического блока администрации президента.

С начала октября полпредство возглавляет Артем Жога. В вопросах отставок и назначений он максимально осторожен. Единственная заметная отставка произошла в социально-экономическом департаменте: его руководитель Владимир Черепанов устроился в свердловское правительство.

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в обозримой перспективе возглавит одно из подразделений полпредства президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «В конце февраля или начале марта Векшин станет руководителем департамента [полпредства] по вопросам внутренней политики», — уточнил один из собеседников. Сам Векшин и представители полпредства от комментариев по теме пока воздерживаются. Векшин родился в 1983 году в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер. В мае 2012 года Векшин занял должность первого замруководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013-го был назначен замглавы региона. На работу в челябинское правительство Векшин пришел в 2019 году — сразу после назначения Текслера губернатором. Векшин курировал внутреннюю политику региона, а также входил в региональное руководство «Единой России». Свой пост в Челябинской области Векшин покинул 14 октября, его сменил Роман Воллерт — сотрудник как раз полпредства. В начале декабря Векшин побывал на семинаре для политических вице-губернаторов в «Сенеже». Там из рук первого замруководителя АП Сергея Кириенко он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Участники мероприятия тогда сделали вывод, что Векшин остался в резерве внутриполитического блока администрации президента. С начала октября полпредство возглавляет Артем Жога. В вопросах отставок и назначений он максимально осторожен. Единственная заметная отставка произошла в социально-экономическом департаменте: его руководитель Владимир Черепанов устроился в свердловское правительство.
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