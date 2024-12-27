Федеральная трасса в Курганской области стала открыта для всех

Движение транспорта по федеральной трассе «Иртыш», проходящей через Челябинск, Курган, Омск до Новосибирска, восстановлено и проходит в обычном режиме. Об этом сообщил отдел Госавтоинспекции по городу Кургану.
«Ограничение пассажирского транспорта, введенное на автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск из-за неблагоприятных дорожных условий, снято», — пишет telegram-канал «Отдел Госавтоинспекции УМВД России по г. Кургану».
Ограничение движения на федеральной трассе «Иртыш» было введено 28 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, таких как ветер и низовая метель, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Подрядчики активно работали над устранением гололеда, чтобы обеспечить безопасное возобновление транспортного сообщения по данному маршруту.
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