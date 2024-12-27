27 декабря 2024

Федеральная трасса в Курганской области стала открыта для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения были введены из-за погоды
Ограничения были введены из-за погоды Фото:

Движение транспорта по федеральной трассе «Иртыш», проходящей через Челябинск, Курган, Омск до Новосибирска, восстановлено и проходит в обычном режиме. Об этом сообщил отдел Госавтоинспекции по городу Кургану.

«Ограничение пассажирского транспорта, введенное на автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск из-за неблагоприятных дорожных условий, снято», — пишет telegram-канал «Отдел Госавтоинспекции УМВД России по г. Кургану».

Ограничение движения на федеральной трассе «Иртыш» было введено 28 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, таких как ветер и низовая метель, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Подрядчики активно работали над устранением гололеда, чтобы обеспечить безопасное возобновление транспортного сообщения по данному маршруту.

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Движение транспорта по федеральной трассе «Иртыш», проходящей через Челябинск, Курган, Омск до Новосибирска, восстановлено и проходит в обычном режиме. Об этом сообщил отдел Госавтоинспекции по городу Кургану. «Ограничение пассажирского транспорта, введенное на автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск из-за неблагоприятных дорожных условий, снято», — пишет telegram-канал «Отдел Госавтоинспекции УМВД России по г. Кургану». Ограничение движения на федеральной трассе «Иртыш» было введено 28 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, таких как ветер и низовая метель, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. Подрядчики активно работали над устранением гололеда, чтобы обеспечить безопасное возобновление транспортного сообщения по данному маршруту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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