22:05
На юге Курганской области обнаружили ядовитых пауков-ос. Фото
22:03
Лидеры ЕС начали прибывать в Белый дом на встречу с Трампом
22:00
Трамп встречается с Зеленским: онлайн-трансляция
Четверо против шестерых: кто из политиков США участвует на стороне Трампа в переговорах в Белом доме
21:52
Прямой эфир встречи Трампа с Зеленским
21:46
Прервавшаяся трансляция «Честного маршрута» и ушедший на СВО топовый чиновник: события 18 августа в ЯНАО
21:43
Ганчев: ВС РФ берут в окружение Купянск
«Удобоваримый компромисс»: какие карты припасены в рукавах у Зеленского и Трампа перед их переговорами
21:34
В округе ЛНР введен режим ЧС из-за масштабного пожара
21:22
Челябинский «Трактор» подтвердил контракт с лучшим бомбардиром КХЛ Ливо. Видео
21:22
Как собрать крупный урожай с первых весенних дней: топ-7 овощей под зиму
Истерика Европы, разрушенные мечты о НАТО и позиция по Крыму: чем Трамп давит на Зеленского перед встречей
21:20
Паленый «Адидас» и рюкзаки по 500 рублей: что продают на школьной ярмарке в Тюмени. Фото
21:15
В Кургане представили нового главу СК, а гостиницу «Зауралье» снова пытаются продать: новости 18 августа
21:13
Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова
21:10
«Затопило зал, повреждено оборудование»: в тюменской закусочной «Чихо» раскрыли последствия пожара. Эксклюзив
21:01
В Вашингтоне попросили Зеленского одеться поприличнее
21:00
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО: как прошла встреча главы с жителями Губкинского
Под завалами на пороховом заводе в Рязанской области найдены еще несколько тел: подробности ЧП к этой минуте
20:59
Древнерусская биотехнология: топ-5 главных рецептов моченых яблок
20:53
Мишустин снял с должности замглавы Росавиации
20:52
Глава депздрава ХМАО раскрыл, как заманивает в регион молодых врачей
Слезные торги с США, потеря обширных территорий и влияние на СВО: прогнозы по встрече Зеленского и Трампа
20:52
Врачи объяснили, можно ли есть перед сном
20:48
Популярный санаторий подлечит работников Пермской краевой клинической больницы
20:47
Экс-глава свердловского минобра предложил ввести школы полного дня
Путин сделал новый ход после встречи с Трампом
20:45
Жуткий секрет маленького городка: стоит ли смотреть нашумевший хоррор «Орудия»
20:45
Исторический облик и городские удобства: топ премиальных инновационных ЖК в Челябинске. Фото
20:44
Продюсер Фадеев просит курганцев прислать архивные фото и видео для клипа ко Дню города
Самая скандальная встреча в Белом доме: как прошли последние переговоры Трампа и Зеленского
20:41
В США не стали давать конкретику относительно ввода американских войск на Украину
20:37
На Тюмень обрушится гроза с сильным ветром
20:28
Ямальцы попросили губернатора ЯНАО Артюхова усилить школы вооруженной охраной
Путин подал новый сигнал банкам
20:24
Первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО отказался от служебного транспорта
20:23
В Челябинской области перевернулась фура с лошадьми, животные погибли. Видео
20:22
Глава Минтранса Липецкой области оценил тюменскую транспортную систему
ВСУ и союзные Киеву колумбийские наемники перестреливают друг друга: карта СВО на 18 августа
20:22
«Я строгий учитель»: губернатор ЯНАО дал оценку Губкинскому
20:21
Путин сменил посла в Мозамбике
20:18
Глава Чувашии Николаев устроил мэропад перед собственными выборами
Правительство анонсировало изменения в российских школах
20:15
«Ямал живет при социализме»: власти взвешенно подойдут к индексациям мер поддержки. Видео
20:12
Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на новый учебный год
20:07
Минпросвещения рекомендовало даты проведения школьных каникул
С каждым днем все ближе: сколько осталось до полного освобождения Донбасса. Карта
20:07
Вонючий водопад, спрятавшиеся туалеты и арт-объекты — обзор экотроп Перми. Фото, видео
20:04
Экс-посол в Австрии Любинский стал замглавы МИД России
20:00
В ХМАО на торгах продают гидроцикл, который нужно поднять со дна Оби
Как пройдет встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: программа, состав делегации
19:58
Суд передал России половину «Рижского хлеба», владельцы которого спонсировали «Азов»* и «Айдар»*
19:55
Тюменцу за полгода спамеры пытались позвонить более 12 тысяч раз
19:51
Губернатор ЯНАО открыл ледовую арену в Губкинском
Мотоцикл «Урал», подаренный Путиным жителю Аляски, собрали на заводе за два часа
19:49
Росприроднадзор нашел нарушения при использовании месторождения золота в Пласте
19:46
Пункты временной дислокации ВСУ уничтожены ударами российских ФАБ. Видео
19:45
На Ямале вырос спрос на художников, музыкантов и рукодельниц
Европейцы едут на саммит с Трампом ради себя, а не Зеленского: что пишут мировые СМИ о встрече в Белом доме
19:45
Нефтяники «Сургутнефтегаза» пожаловались на пляжи в санаториях на Черном море. Фото
19:42
Любинский назначен замглавы МИД РФ
19:40
Трамп заявил, что намерен положить конец кризису на Украине назло критикам
ФСБ не дала Украине устроить теракт на Крымском мосту: как это было
19:37
Осужденные в ХМАО прорабатывают психологические проблемы с метафорическими картами. Фото
19:35
В Курганской области подростки сели за руль и слетели в кювет. Фото
19:35
Известный пермский санаторий ищет администратора с высшим образованием
Когда и где смотреть встречу Трампа с Зеленским
19:32
В Екатеринбурге перекрыли дорогу ради свадебных плясок, танцоров арестовали. Видео
19:30
Зеленский не стал соблюдать дресс-код на встрече с Келлогом. Видео
19:23
Учителя пригласили на образовательный форум, после обращения к губернатору ЯНАО
Тревога ЕС и ожидания Трампа: обстановка накаляется вокруг саммита в Белом доме с участием Зеленского
19:22
Гражданин Украины получил 16 лет за теракт на Коровинском шоссе в Москве
19:10
Как записать ребенка на кружок в Тюменской области: пошаговая инструкция
19:08
Пьяный дебошир вынудил пилотов развернуть самолет «Уральских авиалиний»
19:08
Зеленский встретился с Келлогом перед разговором с Трампом. Видео
19:07
Жертвами взрыва в Рязанской области стали 24 человека
19:01
В МИД Украины заявили, что не пойдут на территориальные уступки
18:58
Чище, чем в прошлые годы: мэр Екатеринбурга остался доволен уборкой после Дня города
18:54
Драка мигрантов в Копейске привела к уголовному делу
18:53
Количество погибших увеличилось до 24 человек в Рязанской области
18:52
Где смотреть встречу Трампа с европейскими лидерами
18:51
От поражения к победе: новое отделение для восстановления ветеранов СВО откроется в Кургане. Видео
18:51
В ЯНАО рассказали об опыте ограничений скорости для электросамокатов
18:48
«Приора» вдребезги: тюменцы угодили в смертельное ДТП на свердловской трассе. Фото
18:46
В Перми ищут подрядчика для строительства снегоприемного пункта
18:42
В Тюмени при пожаре в девятиэтажке погиб человек. Фото
18:42
В Дубае предотвратили кражу розового бриллианта за 25 млн долларов
18:39
Росавиация классифицировала происшествие в Рощино как серьезный инцидент
18:33
«Любэ», Винокур, «Психея»: полный гид по осенним концертам в Кургане. Афиша
18:29
Автоэксперт рассказал, когда тюменским водителям стоит начать подготовку машин к зиме
18:28
Трамп в преддверии встречи с лидерами ЕС: для Америки наступил важный день
18:26
Директор свердловской фирмы сорвал ремонт школы в Архангельской области, его поймал СОБР. Видео
18:24
Безработных стало меньше, а зарплаты выросли в Свердловской области
18:24
Politico: словацкие компании продолжают поставлять оружие на Украину
18:21
ЛДПР помогла челябинскому ветерану СВО победить бюрократию
18:21
SCMP: европейские дипломаты в КНР могут бойкотировать парад из-за визита Путина
18:15
Чернышенко посчитал количество школьников в России
18:10
Предстоящая встреча Зеленского и Трампа стала причиной скандала в политических кругах Польши
18:10
Бывшего замглавы Троицка Андреева оставили в СИЗО до 2026 года
18:09
В Тюменской области 19 августа ожидается туман
18:08
На Восточном обходе в Перми произошло жесткое ДТП с грузовиками. Видео
18:00
Россияне в ночь на 19 августа смогут наблюдать парад планет
18:00
Бочонки с фаршем и запеканка из кабачков: курганские хозяйки делятся рецептами. Инфографика
17:54
Пермский ученый рассказал, какой школьный рюкзак выбрать для здоровья спины
17:53
Крупнейший нефтяной трубопровод в ХМАО готов на 50%. Фото
17:52
«Увел под яблоню»: что известно о нападении педофила на семилетнюю девочку в пермской деревне
17:51
Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем. Видео
17:50
«Взыскано 18,5 млн рублей»: в Челябинске подвели итоги работы административной комиссии за полгода
17:47
Казань принимает «Новую волну 2025»: программа и звездные гости
17:46
В Польше назвали плохой идеей размещение войск на Украине
17:41
В Тюмени началась продажа облепихи: сколько она стоит
17:41
Запуск космического корабля свердловчанам предлагают увидеть за 400 тысяч
17:39
В Екатеринбурге студентов будут учить работать с пожилыми людьми
17:38
Студенток Строгановки отчислили за танцы на фоне храма Христа Спасителя
17:35
Воспитаем олимпийского чемпиона: Дмитрий Артюхов поставил задачу тренеру Веринскому. Видео
17:35
Африканские и японские: какие необычные арбузы продают в ХМАО. Фото
17:30
Власти ХМАО раскрыли средний возраст жителей региона
17:30
Суд принял решение в деле об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»
17:29
Земляки и друзья погибшего в Тюмени студента из Африки простились с ним перед отправкой тела на родину
17:25
На челябинской «Рублевке» возле озера застроят крупные участки земли. Скрин
17:25
В Екатеринбурге выпустили из СИЗО директора центра УрФУ, за которой охотилась ФСБ
17:25
Шахты, молоты и драгоценные камни: почему уральцам стоит смотреть ВХЛ
17:24
Курганскую обсерваторию, которой уже 5 тысяч лет, показали на «Первом канале». Видео
5
17:23
В Госдуме обозначили границы для зоны безопасности после окончания конфликта на Украине
17:22
Огромная двойная радуга появилась над Пермью после ливня. Фото
17:19
Пермские строители не получали надбавку за вредность
17:16
Проект строительства дублера шоссе Тюнина в Кургане вырос в цене
17:13
В Тюменской области отменили два автобусных рейса из-за отсутствия водителей
17:10
Сбер и правительство ЯНАО подарили Новому Уренгою уникальный фонтан
17:10
Легенда детективов и писатель из мирового топа летят в Екатеринбург: как пройдет фестиваль «Красная строка»
17:09
По делу телеведущей Лазаревой* планируют допросить двух свидетелей
17:06
Премьер-министр Республики Сербской Вишкович подал в отставку
17:04
Топ-5 авиапроисшествий в тюменском аэропорту Рощино
17:01
Под завалами на месте взрыва в Рязанской области нашли тела еще двух человек
17:00
Махонин забирает часть полномочий у еще одного пермского мэра ради большого проекта
17:00
Бывшие владельцы челябинского «Арианта» снова судятся с властями трех регионов
17:00
Рыбалка на Ямале в 2025: ТОП-5 мест, лайфхаки и правила
16:57
Прокурор Курганской области проведет прием жителей по поводу подготовки к школе
16:54
Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего визита в Таджикистан
16:53
Shot: в российских регионах — нашествие ядовитых пауков-ос
16:50
Тепловизоры для спецоперации: курганский бизнесмен поддержал бойцов в борьбе с «Бабой Ягой»
16:48
Екатеринбуржец избил девушку за отказ познакомиться. Фото
16:44
Мэр Тюмени будет наставлять ветерана на проекте для продвижения бойцов СВО во власть
16:41
Советник Трампа призвал Индию прекратить закупки нефти в России
16:40
«Битву роботов» в Перми покажут онлайн
16:38
Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Минеральные Воды
16:37
Герой России генерал Абачев получил серьезное ранение
16:37
Полпред Жога проверил готовность Урала к новому учебному году. Фото
16:37
Мама рассказала о состоянии девочки, на которую напал педофил в пермской деревне
16:36
Поставщика, отравившего будущих прокуроров в Екатеринбурге, завалят исками
16:34
Проблемную дорогу в ЯНАО отремонтирует югорский подрядчик, засветившийся в экологической аварии
16:32
Росстат назвал город ХМАО, где продают самый дорогой картофель
16:31
В Тюмени простились со студентом ТюмГУ из Африки, погибшим в ДТП
16:30
Богатый улов: главные летние трофеи рыбаков ЯНАО. Фото
16:30
В Кургане из правительственной гостиницы на 666 квадратов предлагают сделать ресторан или медцентр
16:29
Не поработал — не поел: в Тюмени учащимся техникума запретили ходить в столовую. Скрин
16:28
Sky News опубликовал список мест для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
16:24
Буцкая призвала запретить телефоны в детских лагерях
16:23
В Курганской области отчим избивал ребенка
16:16
Туристам на Курилах покажут, как советские войска освобождали острова от японцев
16:16
Глава МЧС дважды посетит Свердловскую область
16:15
Солдаты ВСУ жалуются на резкое сокращение сроков службы своих дронов
16:15
Жара с солнцем вернется в Курган и Шадринск
16:14
Почта России выпустит марку, посвященную Тюмени
16:14
На форуме в ХМАО анонсировали появление информации о волонтерстве на Госуслугах
16:11
Свердловские полицейские, обвиненные в пытках, ушли на СВО
16:10
В Пермском крае стало меньше работников с высокой зарплатой
16:07
В ХМАО стартовал масштабный форум волонтеров, которые помогли миллионам людей. Фото
16:06
В Перми призер Олимпиады по дзюдо победила бразильянку
16:04
Симфонический оркестр исполнит в Сургуте саундтреки из «Гарри Поттера»
16:03
В Кургане запретят парковаться перед входом в ЦПКиО
16:02
В Челябинской области заготовили 279 тысяч тонн кормов
16:01
Путин похвалил отечественный двигатель для «Суперджетов»
16:01
Челябинцы начали скупать квартиры в новостройках, реагируя на большие скидки
15:57
Слюсарь отчитался Путину о девяти месяцах на посту главы Ростовской области
15:56
Что известно о ЧП с тюменским самолетом, выкатившимся за пределы взлетной полосы
15:54
В Челябинской области раскрыли заказное убийство 22-летней давности, киллер скрывался в Санкт-Петербурге
15:51
Время ожидания заказа свитера «СССР» челябинского бренда возросло до 2 месяцев. Скрин
15:49
Художник, создавший логотип для бондианы, умер в возрасте 103 лет
15:47
В МВД опровергли слух о новых экзаменах для водителей
15:47
Саудовская Аравия готова стать площадкой для новых переговоров по Украине
15:46
Фестиваль «Спасская башня 2025» в Москве: когда, сколько стоят билеты, программа
15:45
Свердловским мэрам дали послабление на выборах губернатора
15:44
В Кургане на День города ввели новый запрет
15:41
Самолет из Нового Уренгоя в Москву сел на запасном аэродроме
15:40
СУ СК собрал курганских VIP на представление нового главы Степанова. Фото
15:38
Москалькова: Киев удерживает 31 мирного жителя Курской области
15:36
Мать свердловского бойца, погибшего на СВО, осталась без выплат
15:36
Названы самые обсуждаемые звезды в первой половине 2025 года
15:36
Кто такой Хамзат Чимаев, которого все боятся: история чеченца, завоевавшего титул UFC
15:35
Путин поделился итогами саммита на Аляске с главой ЮАР
15:34
Зеленского предупредили о последствиях, если он не избавится от образа «дерзкого клоуна»
15:30
«Вы делаете важное дело»: губернатор Шумков обратился к Русскому географическому обществу
15:30
Бывшему челябинскому депутату-педофилу Мурадяну смягчили приговор
15:25
В Польше снесли памятник в честь освобождения от фашистов
15:25
Драка уборщиц в храме Салехарда попала на видео
15:22
В Пермском крае на 50% подорожал санаторий в сосновой роще. Фото
15:21
Назван неочевидный район с дешевыми съемными квартирами для студентов в Екатеринбурге. Инфографика
15:20
От древних людей до бунтарей-аристократов: о чем экскурсии по исторически важнейшим местам Кургана
15:19
Юрист рассказал, как получить перерасчет за сбои в работе мобильного интернета
15:16
Редкие краснокнижные птицы прилетели за рыбой в Екатеринбург
15:16
Свердловчане пострадали при взрыве на заводе в Рязанской области
15:15
Учитель ответила, нужно ли отменять домашние задания в школе
15:15
Лукашенко потребовал избавить белорусские отели от тараканов
15:12
Путин расскажет иностранным коллегам об итогах саммита на Аляске
15:11
Основатель «Додо пиццы» провел полгода в ямальской тундре. Фото
15:07
Пермский автогонщик завоевал медаль Чемпионата России по трофи-рейдам. Фото
15:05
Власти закупят 94 единицы дорожной техники для городов ЯНАО
15:05
В США заявили, что Трамп приготовил Зеленскому горькую таблетку и ее придется съесть
15:02
Составлен топ самых выгодных в содержании китайских автомобилей в Челябинской области
15:01
Скандальный ДК включат в программу комплексного развития территорий Екатеринбурга
15:01
Свитер Лаврова «СССР» челябинского бренда скопировали в Китае
15:00
В соцсетях расходится дипфейк с помощником президента Владимиром Мединским
15:00
Снизили цену на 20 миллионов: в Кургане продается часть ТЦ в Заозерном, который постоянно топит
14:58
Дизайнер предположила, как оденется Зеленский на встречу с Трампом
14:58
Гладков предложил публиковать данные жителей, превращающих укрытия в туалеты
14:53
Армия РФ ударила «Искандером-М» по месту запуска беспилотников ВСУ в ДНР. Видео
14:53
В Совфеде оценили вариант урегулирования украинского конфликта по линии фронта
14:50
Удачный месяц для застройщиков: в Тюмени резко подскочил спрос на новостройки
14:49
Россия заняла третье место в списке поставщиков газа в Европу
14:47
В Кургане интересно: турнир по силовому экстриму на Кубок губернатора пройдет на День города
14:47
В ХМАО вернули в суд дело бизнесмена, задолжавшего налогов на 100 миллионов
14:47
Власти Екатеринбурга не собираются расселять хрущевки в ближайшие годы
14:46
Экс-депутат Рады оценил шансы Зеленского завершить конфликт по «финскому сценарию»
14:44
В ХМАО приземлился запасной борт из Тюмени, прошлый самолет выкатился за взлетную полосу
14:41
Мэр Тюмени загорелся идеей благоустройства парков по примеру Кисловодска
14:41
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух мальчиков, раздавленных бревнами в Пермском крае
14:41
Захарова без стеснения высказалась о Зеленском в связи с диверсией на нефтепроводе
14:40
Фигуранту дела о незаконной миграции в Курганском госуниверситете усилили обвинение. Инсайд
14:38
ВС РФ уничтожили площадку с дронами большой дальности, готовыми к запуску
14:34
АТК «Ямал» запускает дополнительные рейсы из Тюмени в Новый Уренгой и Салехард
14:34
Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов* внесен в перечень террористов и экстремистов. Скрин
14:32
В Германии выступили против размещения своих военных на Украине
14:32
Челябинский депутат Ботов: бойцы СВО — проверенные патриоты, которые будут стараться для своей Родины
14:31
В челябинских садоводствах запретят строить хостелы
14:31
Сын лидера курганских эсеров Державин и экс-претендент в мэры снялись с выборов
14:30
Зеленский отверг условия Трампа по урегулированию
14:30
Играл в КВН и конфликтовал с бизнесменами: чем запомнился ушедший в отставку экс-мэр Нытвы
14:29
В Екатеринбурге похоронили мать и детей, которых нашли мертвыми в квартире
14:29
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС: главное за часы до мероприятия. Онлайн-трансляция
14:27
Ракета «Искандер-М» уничтожила до 40 военных и 100 БПЛА ВСУ
14:26
Южная Корея продолжит контакты с Россией, хотя недовольна ее дружбой с КНДР
14:23
В Курганской области установили новую карантинную зону из-за опасной повилики
14:23
Бастрыкин требует разобраться с «этническим гетто» в Челябинской области
14:20
В Перми не нашлось желающих отремонтировать улицу Строителей
14:19
ВС РФ уничтожили до 100 БПЛА в месте где их собирались запускать
14:18
Певцу Шарлоту ужесточили условия содержания в колонии
14:18
В магазины ХМАО завезли дорогущий турецкий инжир. Фото
14:18
Ночной развод: юных тюменцев вынудили заплатить за замену счетчиков баснословную сумму. Фото
14:13
«Надо быть креативными»: новый ректор УрФУ дал напутствие инженерам в борьбе с нейросетью
14:11
Орнитологи со всей России построили гнезда для пермских сов
14:10
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой на купянском направлении
14:04
Увеличилось число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области
14:03
Поставки российской нефти в Венгрию остановлены из-за украинской диверсии
14:03
Дмитрий Артюхов открыл крупнейшую школу в Губкинском
14:03
На актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова подали в суд
13:58
Омские врачи раскрыли состояние тюменских футболистов, пострадавших в ДТП
13:56
Массовый сбой случился в работе СДЭК у свердловчан
13:48
Летний зной вернется в Челябинскую область в ближайшие сутки
13:46
В Челябинске откроют книжную кофейню, названную в честь революционера Цвиллинга
13:46
Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
13:46
В мессенджере Max можно будет пользоваться «Сферумом»
13:46
В ЯНАО сломались «ВК Знакомства» и СДЭК
13:43
В Кургане 16-летний пьяный мотоциклист протащил инспектора ДПС. Видео
13:43
В Херсонской области погибла женщина из-за атаки ВСУ
13:42
На Ямале сдают в аренду участок с нефтью и газом по цене трехкомнатной квартиры
13:42
В США поразились разнице в отношении Трампа к Путину и Зеленскому
13:41
На ММК вдвое увеличили бюджет на социальные программы
13:41
На переправе Салехард — Лабытнанги полицейские провели задержание. Видео
13:41
Аналитики назвали средний размер банковских вкладов у жителей ХМАО
13:38
Медведчук заподозрил европейских лидеров в желании «сдать Зеленского» накануне встречи с Трампом
13:38
Масштабный фестиваль начался в Екатеринбурге — туда съехались звездные гости. Фото
13:37
Свердловчан, застрявших посреди дороги, обвинили в митинге и оштрафовали
13:32
Какие праздники отмечают 19 августа 2025: что можно делать и нельзя
13:30
С сатирика Семена Альтова требуют 13 миллионов рублей
13:28
В Тюменской области скончалась сотрудница окружной администрации
13:28
Покупка частного дома в Челябинске окупится в среднем за семь лет
13:26
В Тюмени закрылся известный магазин элитных подарков
13:26
Разработчики Max опровергли слухи о скрытом доступе к веб-камерам
13:25
В работе СДЭК произошел массовый сбой
13:23
Как попасть на матч с участием Овечкина и Фетисова в Екатеринбурге: инструкция
13:20
В Киеве испытывают страх перед встречей Зеленского и Трампа
13:20
Курганский бизнес получит поддержку Москвы на экспорт продукции
13:19
Житель ХМАО выиграл 35 миллионов рублей в лотерею
13:18
Чувствовала себя бесполезной: почему управделами мэрии Кургана Абрамова ушла с работы. Инсайд
13:13
Челябинцы с арабами в разы ускорили замеры теплопроводности климат-контроля
13:09
Россияне назвали размер дохода в месяц, который сделает их счастливыми
13:09
В Латвии возбуждено дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы
13:09
Минобороны: в Липецкой области перехвачен украинский беспилотник
13:06
В Тюмени на Дзержинского увековечат имя основателя авиации региона Эдуарда Лухта
13:05
В аэропорту Сургута ввели новую схему движения транспорта
12:57
Федеральный центр выделит миллионы на решение кадрового голода в сфере АПК Курганской области
12:56
Концерты Джареда Лето, Эда Ширана и Limp Bizkit: пермяки подсели на музыкальный туризм
12:55
Раскрыта дата, когда Трамп приедет в Россию
12:54
Тюменские врачи спасли ребенка со сложным пороком сердца
12:50
В Пермском крае продается карьер по добыче гравия по цене квартиры
12:48
В Киеве началась паника из-за встречи Зеленского с Трампом
12:43
Арестович* спрогнозировал раздел Украины на три части
12:42
Экс-премьер Италии назвал Путина превосходным переговорщиком
12:37
В Башкирии произошло массовое отравление в детском лагере
12:34
Профайл серого кардинала: что известно об уходящем в отставку замглавы ХМАО Уткине
12:33
ВСУ хотят заменить мобилизованных роботами
12:33
Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько человек посетили День города
12:32
В Тюменской области мошенники украли более 50 миллионов рублей за неделю
12:30
Пермские власти намерены отдать бывшее профтехучилище под образовательные организации
12:30
Суд взыскал с мэрии Копейска 4,7 млн за ледовый городок
12:27
Идея Макрона об отправке войск на Украину вызвала раскол на Западе
12:25
Выбывший из губернаторской гонки свердловский журналист-инвестор пошел жаловаться в суд
12:24
В машине для взрыва на Крымском мосту была финская взрывчатка
12:23
В России придумали, как облегчить жизнь молодым матерям
12:20
Пермские грибники поссорились из-за лисичек
12:18
В Челябинске задержан директор стройфирмы СК «Фаворит» Пашнев
12:17
Екатеринбуржца, убившего любовника бывшей жены, отправили в СИЗО
12:11
Певицу Татьяну Буланову внесли в базу «Миротворца»*
12:11
Слова из сленга тиктокеров попали в Кембриджский словарь
12:09
В Тюмени мужчина устроил танцы на проезжей части улицы Республики. Видео
12:08
Посол МИД РФ рассказал, с какой целью Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту
12:07
Птиц в Курганской области стало больше, а яиц — меньше. Инфографика
12:05
В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука
12:03
В Тюменской области локомотив сошел с рельсов. Фото
12:02
Челябинский экс-замминистра Недочукова стала вице-губернатором Ненецкого округа
12:01
Сотрудники аэропорта Тюмени, где самолет выкатился за пределы полосы, рассказали о ситуации в Рощино
12:00
В Челябинске изменили схему движения на Комсомольском проспекте
12:00
Курганские медики сами себя лишили дополнительного отпуска за вредность
12:00
Как сейчас выглядит главный проспект Перми, который масштабно отремонтировали к 300-летию. Фоторепортаж
11:59
В Пермском крае мэр, к которому были вопросы, подал в отставку
11:58
The Guardian: европейские лидеры направляются на встречу к Трампу в паническом состоянии
11:57
В поселке Западный Челябинска открыли новый пункт полиции
11:52
В Тюмени пассажиры выкатившегося за пределы полосы самолета сидят в зале ожидания более трех часов
11:51
Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Видео
11:51
Пропавшую двадцать дней назад в ЯНАО ягодницу ищут с помощью беспилотников
11:50
Неспокойный август: какой силы будет магнитная буря 19 августа 2025
11:48
СК РФ возбудил дела об атаках ВСУ на атомные и гражданские объекты
11:48
В Тюмени срочно ищут резервный борт на замену выкатившемуся со взлетной полосы
11:45
Перехваченный БПЛА упал на территорию Смоленской АЭС, повреждены окна в здании
11:43
В Донецке ночью погибла женщина в результате атаки ВСУ
11:38
Курган богат талантами: команда Team Spirit выиграла сотни тысяч долларов на чемпионате на Мальте. Видео
11:37
В Тюменской области временно отключат радио и телевидение
11:32
«АвтоВАЗ» возобновил производство после длительного простоя
11:30
В РЖД раскрыли, чем питаются жители ХМАО, путешествуя на поезде
11:27
На Западе рассказали, какие именно гарантии безопасности предоставят Украине
11:26
В Челябинске справились с тремя критическими зонами подтопления после ливней
11:26
Дорожная компания курганского правительства получила миллиардный контракт
11:24
Пермские приставы крупно оштрафовали жену фермера за фейковые удои и коров
11:24
Глава РФПИ Дмитриев рассказал, что мешает прекращению конфликта на Украине
11:22
Тюменский аквапарк перестанет работать
11:22
В МИД РФ рассказали о сложностях во время встречи с Трампом на Аляске
11:19
Росавиация отозвала допуски на полеты из Магнитогорска в Египет у чартера РФ
11:16
Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
11:16
В ХМАО уволился замгубернатора, считавшийся серым кардиналом правительства Комаровой
11:15
«Еще раз пропустите вопрос, будете ветеринаром»: губернатор ЯНАО пригрозил отставкой своему заму. Видео
11:14
Ушел из жизни почетный житель Ханты-Мансийска
11:14
В Пермском крае Новый год отметить можно будет в сентябре
11:13
В Киеве взорвался автомобиль
11:12
Уволенные беременные тюменки могут получить почти 20 тысяч рублей
11:10
Челябинке повысили пенсию в полтора раза после обращения к Гартунгу
11:07
Что происходит на Крымском мосту 18 августа 2025 года: пробки и задержки
11:06
В России появится новая круизная линия
11:04
Готов на 90 процентов: когда в ЯНАО появится современный железнодорожный вокзал
11:01
Власти Челябинска пообещали доработать проект КРТ около ДК «Колющенко»
11:00
Мэр Лошкин поручил сделать дорогу и освещение у нового детсада в Челябинске
10:59
В Пермском крае в один день простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими
10:53
Гладков: в результате удара ВСУ пострадала 13-летняя девочка
10:48
В тюменские стационары за выходные попали свыше 500 человек
10:45
На набережной Академического открылась выставка местных художников
10:43
В «Ростехе» рассказали о достоинствах Су-35С
10:43
Comedy Club запретили в одной из стран СНГ
10:42
Россиянка выиграла в лотерее 33 миллиона рублей
10:40
Малышка краснокнижного леопарда родилась в зоопарке Екатеринбурга. Фото
10:39
В Пермском крае потратят миллионы на водителей для сенатора и депутатов Госдумы
10:32
Зеленский согласился пойти на уступки
10:32
Будущему хранителю свердловского севера оборвали телефон: причина
10:31
В ХМАО возник острый дефицит продавцов
10:31
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Видео
10:29
Льготники смогут выгоднее приобрести жилье
10:28
Около 250 многоквартирных домов в Челябинске остаются без горячей воды
10:26
Туманный плен: задержки рейсов в российских аэропортах 18 августа 2025, табло
10:22
Путин утвердил в должности зампреда Седьмого кассационного суда в Челябинске
10:21
ФСБ показала кадры вскрытия машины, предназначенной для взрыва на Крымском мосту
10:19
В Тюмени не хватает продавцов и кассиров
10:17
В ЯНАО школы не обеспечили антитеррористическую защиту объектов
10:16
На Крымском мосту образовалась большая пробка
10:14
В Курганской области 13-летний парень сел за руль иномарки и попал в жесткое ДТП. Фото
10:12
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой организации
10:10
Шадринского подростка осудили за сотрудничество с Минобороны Украины. Фото
10:10
Стало известно, когда в новом Пермском зоопарке построят акватеррариум
10:10
Сенатор Муратов предложил назвать один из районов Кургана «Царево городище»
10:07
В деле о пытках на свердловской мойке новые фигуранты: двое в бегах, третий арестован
10:06
«Несли на носилках»: в лесу под Екатеринбургом спустя двое суток нашли женщину. Фото, видео
10:05
Увеличилось количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью
10:04
Реконструкция Арбинских водоочистных сооружений в Кургане завершена на 83%
10:00
Челябинцы мечтают стать директорами магазинов и не хотят быть продавцами
10:00
Десятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа
10:00
Гости Пермского края стали активнее использовать интернет в туристических местах
09:58
ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту
09:57
Россиян начнут обучать спортивной дисциплине будущего
09:54
В ФСБ рассказали, какое наказание понесут организаторы попытки теракта на Крымском мосту
09:53
Тюменские власти в третий раз попытаются продать завод по производству водки
09:49
В ЯНАО работникам выплатили более 12 млн рублей задержанной зарплаты
09:48
В Турции рассказали, состоится ли встреча России и США в Стамбуле
09:46
В ХМАО произошло смертельное ДТП из-за невнимательности водителя
09:46
На Крымском мосту предотвращен теракт
09:43
Участник переговоров рассказал о «реальном решении» Трампа по Украине
09:40
Суд вынес приговор организатору БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге
09:36
Погоня со стрельбой: как в Курганской области сотрудники ГАИ поймали шумихинского гонщика. Фото
09:34
Над Воронежской областью сбили беспилотник
09:31
Украина выдает британские ракеты за свои
09:30
Тодоренко и ее гиперопека: почему телеведущая постоянно попадает в скандалы из-за детей
09:26
ВСУ попытались атаковать Россию 23 дронами
09:21
Десантники ВСУ и колумбийские наемники начали стрелять друг в друга
09:15
Путин показал Трампу доказательства жестокости Киева
09:15
Топовый чиновник районной мэрии ЯНАО ушел на СВО. Инсайд
09:11
Российские средства ПВО сбили 23 дрона над регионами РФ
09:00
Россиянам рассказали, как бесплатно получать авиабилеты
08:58
Власти США огорчили Киев по поводу вступления в НАТО
08:56
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
08:51
Редактора URA.RU оставили в СИЗО, в Екатеринбург прилетел Соловьев: 10 свердловских событий недели
08:50
ВС РФ в ходе зачистки Искры обнаружили подвал с телами солдат ВСУ
08:47
Воспитатель, диджей и соратник скандального коуча: кто участвует в выборах пермского губернатора. Инфографика
08:45
Курганский завод поможет нуждающимся семьям собрать детей в школу
08:45
Челябинский «Ариант» при продаже будет интересным активом для нового владельца
08:40
В районе Курил произошло второе землетрясение за час
08:38
В США рассказали подробности встречи Трампа и Зеленского
08:35
«Домашка» без нагрузки и более плавное обучение: как изменится учеба в школах с 1 сентября
08:22
В Искре ВСУ убили пенсионерку
08:20
Американский сенатор назвал встречу Трампа и Путина позором для США
08:20
Арестованного вице-мэра из ХМАО этапировали в Тюмень
08:17
В Турции оценили вероятность проведения встречи России, Украины и США в Стамбуле
08:08
В аэропорту Салехарда задерживается рейс из Екатеринбурга
08:01
Раскрыта неожиданная просьба кураторов к террористам, напавшим на «Крокус»
08:00
Сильный ливень, гроза и штормовой ветер надвигаются на Тюмень
08:00
Грандиозные успехи Кургана, огромные зарплаты и зловещие черепа в лесах: топ событий недели в регионе
08:00
Власти установили нормы вылова рыбы, а миллионер продал особняк: топ 12 событий ХМАО
08:00
Детские трагедии, сползающий дом и кадровые изменения: топ-10 новостей Прикамья
07:56
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом
07:48
Свитер Лаврова, «Миссис Россия», акции ЮГК, «Трактор» с Ливо: десять челябинских событий недели
07:46
В Тюмени к началу 2026 года построят крупный холодильный склад
07:45
Прокуратура требует отправить в колонию экс-главу УКС Кургана Чудакова
3
07:43
Раскрыто время начала встречи Трампа и Зеленского
07:42
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
07:40
Старт «Честного маршрута», задержание зама мэра Салехарда, открытие новых заводов: восемь событий недели ЯНАО
07:31
В суде рассказали, у кого террорист из «Крокуса» купил билет на «Пикник»
07:31
В МВД ответили запрещено ли в России иметь двойное гражданство
07:26
В аэропорту Иркутска массовые задержки рейсов
07:22
Пермский «Амкар» прервал серию поражений победой над «Волной». Видео
07:19
Авиакомпания поменяла расписание самолетов между Курганом и Москвой
07:10
В России зафиксирован рекордный уровень довольных жизнью россиян
07:09
В Свердловской области ожидаются осадки
07:06
«Сохраняйте бдительность»: какие регионы ввели режим беспилотной опасности этой ночью
07:02
На Украине раскритиковали делегацию Зеленского на встрече с Трампом
07:02
Тобольский поджигатель и мечты о мегаполисе: восемь главных событий недели Тюменской области
07:00
Жительница ЛНР написала письмо жене Трампа
06:57
Метеорологи раскрыли, какой будет погода в конце августа в Челябинске. Скрин
06:56
Трамп анонсировал масштабную встречу с европейскими лидерами в Белом доме
06:46
США ждут от Зеленского контрпредложений по урегулированию конфликта
06:45
В Британии рассказали, завершится ли встреча Трампа и Зеленского сделкой
06:35
В Европе ожидают повторения ссоры между Зеленским и Трампом
06:34
Трамп раскрыл секрет быстрого прекращения конфликта на Украине
06:29
Блогер Илья Варламов* игнорирует штраф за дискредитацию армии
06:22
В российской разведке рассказали о тяжелой ситуации для ВСУ в Красноармейске
06:22
В ЕС начали переживать за Зеленского, направляющегося на встречу с Трампом
06:19
В Гидрометцентре предупредили о сложной погоде в регионах России
06:16
В аэропорту Тамбова введены ограничения
06:12
Аэропорт Пензы неожиданно прекратил свою работу
06:12
Соучастник террористов из «Крокуса» прятался в мечети в Дагестане
06:06
Аэропорт Тамбова временно приостановил свою работу
06:05
США прогнозируют превращение Украины в крупного поставщика вооружений для Европы
05:41
Трамп обвинил СМИ в искажении информации о встрече с российским лидером
05:37
Минпросвещения РФ ограничило учебную нагрузку на школьников
05:31
В Екатеринбурге задерживаются самолеты в российские города
05:30
Ливни с грозами и летняя жара: Ямал всю неделю будет заливать дождями
05:25
Трамп раскритиковал СМИ из-за освещения переговоров с Путиным
05:17
Россиян предупредили о новых правилах посадки на поезда
05:13
В Курганской области по вине пьяных водителей погибли 19 человек, 63 покалечены
05:01
В Госдуме разъяснили, за что могут удержать пенсию
04:45
Школьникам хотят разрешить бесплатно ездить на общественном транспорте
04:38
Пермская дачница вырастила арбуз весом 90 килограммов. Фото
04:27
Азаров: Трамп определит, на какие уступки пойдет Зеленский
04:12
Свердловскую область накроет магнитная буря. Фото
04:01
В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников
04:00
За сутки на Камчатке зарегистрировали 17 повторных подземных толчков
03:47
Bloomberg: Зеленский перед встречей с Трампом оказался перед сложным выбором
03:17
В Кургане выставили на продажу торговый центр
03:11
ЯНАО и ХМАО вошли в тройку лидеров по уровню зарплат в РФ
03:03
Глава ДНР заявил об улучшении позиций ВС РФ на нескольких направлениях
02:54
Пермские наездники отличились на Кубке губернатора по конкуру. Видео
02:51
В Госдуме готовят налоговые преференции для бойцов СВО
02:41
Прокуратура Саратовской области выясняет причины падения статуи на ребенка
02:37
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
02:31
В городе ХМАО к зиме полностью обновят котельную
02:25
WP: Вашингтон не гарантирует встречу Путина, Трампа и Зеленского
02:15
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка в парке Саратова
02:03
Новый мурал украсил школу в городе на Ямале
02:00
Путин подарил мотолюбителю с Аляски новый «Урал»
01:53
В Кургане вынесли приговор мужчине, который гонялся с ножом за женщиной с детьми
01:48
В горах Сочи джип-тур закончился гибелью туристов: что известно о происшествии
01:44
Пашиняна вынудили извиниться перед Армянской церковью
01:42
В Екатеринбурге заметили редкий кабриолет от Mercedes. Фото
01:31
Сальдо: ВСУ готовятся бежать из Херсона
01:02
Экс-премьер Степашин поделился оценкой языковых способностей Путина
00:59
Макрон допустил, что Украина обменяет территории на гарантии безопасности
00:52
«Плохие» родители или другие проблемы: психолог высказалась о ситуации с сыном Тодоренко
00:50
LAntidiplomatico: лидеры ЕС настаивают на вступлении Украины в НАТО
00:40
В ЕС опасаются повторения первой встречи Зеленского с Трампом
00:27
Макрон настаивает на участии Европы в переговорах по Украине вместе с Россией и США
00:24
На волоске от трагедии: в ХМАО очевидцы спасли тонущую женщину
00:18
Джиппинг в Сочи закончился трагедией: двое погибших, четверо в больнице