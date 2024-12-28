Мешки и перчатки передали волонтерам для ликвидации ЧС в Керчи от Челябинска

Мешки и перчатки для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе передали волонтерам от министерства экологии Челябинской области. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
«Для помощи в очистке побережья Черного моря от министерства экологии Челябинской области было предоставлено 500 больших пластиковых пакетов для мусора объемом 120 литров и 1000 защитных перчаток. Их получил руководитель экологической организации „ДИМСИ“ Павел Бубенков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Хозяйственные материалы передали по просьбе компании «Символ», которая координирует действия волонтеров и организует рабочий штаб для оказания гуманитарной помощи. «Из капли рождается море, поэтому я уверен, что в данном случае важен вклад каждого человека или организации», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.
В Керченском проливе 15 декабря в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Оба танкера перевозили токсичный мазут, который разлился в Черное море. Сейчас в регионе введен режим ЧС, а власти и волонтеры устраняют последствия катастрофы.
В Керчи после разлива мазута могут объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Владимир Путин «устроит порку» тем, кто допустил экологическую катастрофу в Черном море в такое напряженное для страны время, считает доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
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