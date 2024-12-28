Мешки и перчатки передали волонтерам для ликвидации ЧС в Керчи от Челябинска

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Челябинская область внесла свой вклад в спасение Черного моря (архивное фото)
Челябинская область внесла свой вклад в спасение Черного моря (архивное фото) Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Мешки и перчатки для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе передали волонтерам от министерства экологии Челябинской области. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Для помощи в очистке побережья Черного моря от министерства экологии Челябинской области было предоставлено 500 больших пластиковых пакетов для мусора объемом 120 литров и 1000 защитных перчаток. Их получил руководитель экологической организации „ДИМСИ“ Павел Бубенков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Хозяйственные материалы передали по просьбе компании «Символ», которая координирует действия волонтеров и организует рабочий штаб для оказания гуманитарной помощи. «Из капли рождается море, поэтому я уверен, что в данном случае важен вклад каждого человека или организации», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.

В Керченском проливе 15 декабря в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Оба танкера перевозили токсичный мазут, который разлился в Черное море. Сейчас в регионе введен режим ЧС, а власти и волонтеры устраняют последствия катастрофы. 

В Керчи после разлива мазута могут объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Владимир Путин «устроит порку» тем, кто допустил экологическую катастрофу в Черном море в такое напряженное для страны время, считает доктор политических наук Дмитрий Нечаев.

Сохранение природы и помощь животным — это общее дело всех жителей нашей большой страны, говорят в челябинском министерстве экологии
Сохранение природы и помощь животным — это общее дело всех жителей нашей большой страны, говорят в челябинском министерстве экологии
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Мешки и перчатки для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе передали волонтерам от министерства экологии Челябинской области. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ведомства. «Для помощи в очистке побережья Черного моря от министерства экологии Челябинской области было предоставлено 500 больших пластиковых пакетов для мусора объемом 120 литров и 1000 защитных перчаток. Их получил руководитель экологической организации „ДИМСИ“ Павел Бубенков», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Хозяйственные материалы передали по просьбе компании «Символ», которая координирует действия волонтеров и организует рабочий штаб для оказания гуманитарной помощи. «Из капли рождается море, поэтому я уверен, что в данном случае важен вклад каждого человека или организации», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев. В Керченском проливе 15 декабря в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Оба танкера перевозили токсичный мазут, который разлился в Черное море. Сейчас в регионе введен режим ЧС, а власти и волонтеры устраняют последствия катастрофы.  В Керчи после разлива мазута могут объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Владимир Путин «устроит порку» тем, кто допустил экологическую катастрофу в Черном море в такое напряженное для страны время, считает доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
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