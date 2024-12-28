Вице-мэра Екатеринбурга готовят к переводу в проблемный район

Новым главой Кировского района Екатеринбурга может стать вице-мэр Корюков
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , корюков андрей
Андрей Корюков курирует вопросы экономики и финансов в мэрии с 2021 года Фото:

Главой Кировского района Екатеринбурга вместо отправленного в отставку Владимира Боликова может стать вице-мэр Андрей Корюков, отвечающий за финансы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Корюков — один из претендентов [на освободившуюся должность]», — передал собеседник. Сам Корюков на звонок корреспондента не ответил. Вопрос в мессенджере, обсуждалась ли с ним такая перспектива, остался неотвеченным.

Как сообщало URA.RU, в ноябре прокуратура внезапно усмотрела конфликт интересов в том, что Андрей Корюков распоряжается городскими финансами, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — департаментом строительства. От мэра Алексея Орлова потребовали устранить нарушение, то есть уволить кого-то из Корюковых.

Окончательное решение о судьбе Корюкова-старшего, знает источник URA.RU, будет принято в начале января. О том, что Орлов уволил Боликова, стало известно днем 28 декабря

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Главой Кировского района Екатеринбурга вместо отправленного в отставку Владимира Боликова может стать вице-мэр Андрей Корюков, отвечающий за финансы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Корюков — один из претендентов [на освободившуюся должность]», — передал собеседник. Сам Корюков на звонок корреспондента не ответил. Вопрос в мессенджере, обсуждалась ли с ним такая перспектива, остался неотвеченным. Как сообщало URA.RU, в ноябре прокуратура внезапно усмотрела конфликт интересов в том, что Андрей Корюков распоряжается городскими финансами, а его сын Алексей руководит одним из главных распорядителей средств — департаментом строительства. От мэра Алексея Орлова потребовали устранить нарушение, то есть уволить кого-то из Корюковых. Окончательное решение о судьбе Корюкова-старшего, знает источник URA.RU, будет принято в начале января. О том, что Орлов уволил Боликова, стало известно днем 28 декабря
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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