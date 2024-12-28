BZ: США не дадут ЕС принять участие в мирных переговорах по Украине

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Принимать решение о прекращении огня на Украине будут США и Россия
Принимать решение о прекращении огня на Украине будут США и Россия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ключевые решения по прекращению огня на Украине будут приниматься между двумя сверхдержавами — Россией и США, без участия стран Евросоюза. Об этом пишут немецкие журналисты. 

«Европейцы могут сколько угодно обманывать себя, но решение о прекращении огня на Украине в итоге будет приниматься без их участия. Критические вопросы должны обсуждаться на двусторонней основе двумя сверхдержавами — Россией и США», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в возможных переговорах с Россией должны участвовать представители НАТО и Евросоюза, которые, по его словам, смогут оказать давление на Россию и заставить ее заключить соглашение на условия Киева, передает «Царьград». В Москве же не раз заявляли, что готовы прекратить огонь при условии вывода украинских войск с новых регионов и отказа Украины от вступления в НАТО. 

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Ключевые решения по прекращению огня на Украине будут приниматься между двумя сверхдержавами — Россией и США, без участия стран Евросоюза. Об этом пишут немецкие журналисты.  «Европейцы могут сколько угодно обманывать себя, но решение о прекращении огня на Украине в итоге будет приниматься без их участия. Критические вопросы должны обсуждаться на двусторонней основе двумя сверхдержавами — Россией и США», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в возможных переговорах с Россией должны участвовать представители НАТО и Евросоюза, которые, по его словам, смогут оказать давление на Россию и заставить ее заключить соглашение на условия Киева, передает «Царьград». В Москве же не раз заявляли, что готовы прекратить огонь при условии вывода украинских войск с новых регионов и отказа Украины от вступления в НАТО. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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