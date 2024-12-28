Ключевые решения по прекращению огня на Украине будут приниматься между двумя сверхдержавами — Россией и США, без участия стран Евросоюза. Об этом пишут немецкие журналисты.
«Европейцы могут сколько угодно обманывать себя, но решение о прекращении огня на Украине в итоге будет приниматься без их участия. Критические вопросы должны обсуждаться на двусторонней основе двумя сверхдержавами — Россией и США», — говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в возможных переговорах с Россией должны участвовать представители НАТО и Евросоюза, которые, по его словам, смогут оказать давление на Россию и заставить ее заключить соглашение на условия Киева, передает «Царьград». В Москве же не раз заявляли, что готовы прекратить огонь при условии вывода украинских войск с новых регионов и отказа Украины от вступления в НАТО.
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