В Нижневартовске жители отказываются от продажи квартир

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В Нижневартовске сократился объем жилья выставленного на продажу
В Нижневартовске сократился объем жилья выставленного на продажу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сократился объем вторичного жилья выставленного на продажу. За год рынок недвижимости сжался более чем на 15%, сообщают риелторы компании «Этажи».

«В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 201 квартиру. Падение составило 15,58%», — следует из статистики. К концу года вторичный рынок в городе стал постепенно расширяться, однако за месяц, по данным агентства недвижимости, число продаваемых объектов выросло примерно лишь на 6%.

Сами собственники среди причин отказа от сделок называют падение спроса на рынке. «Думать о продаже своей „однушки“ начали еще в начале года, чтобы расшириться. Уезжать в другой район нет желания, поэтому смотрим „вторичку“. Но по нужной нам цене брать никто не хочет. А идти на скидки не готовы, иначе на новую квартиру нам просто не хватит», — рассказывает журналисту агентства вартовчанин Виталий.

Охлаждение покупательского интереса на фоне высоких ставок (на вторичном рынке базовые условия приблизились к 30% годовых) влияет на снижение спроса, рассказывают риелторы. Чтобы продать жилье быстрее собственникам приходится снижать цены и заниматься предпродажной подготовкой, например, ремонтировать квартиры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске рынок вторичного жилья напротив  вырос. За год объемы недвижимости, выставленной на продажу, увеличились почти на 30%.

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В Нижневартовске (ХМАО) сократился объем вторичного жилья выставленного на продажу. За год рынок недвижимости сжался более чем на 15%, сообщают риелторы компании «Этажи». «В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 201 квартиру. Падение составило 15,58%», — следует из статистики. К концу года вторичный рынок в городе стал постепенно расширяться, однако за месяц, по данным агентства недвижимости, число продаваемых объектов выросло примерно лишь на 6%. Сами собственники среди причин отказа от сделок называют падение спроса на рынке. «Думать о продаже своей „однушки“ начали еще в начале года, чтобы расшириться. Уезжать в другой район нет желания, поэтому смотрим „вторичку“. Но по нужной нам цене брать никто не хочет. А идти на скидки не готовы, иначе на новую квартиру нам просто не хватит», — рассказывает журналисту агентства вартовчанин Виталий. Охлаждение покупательского интереса на фоне высоких ставок (на вторичном рынке базовые условия приблизились к 30% годовых) влияет на снижение спроса, рассказывают риелторы. Чтобы продать жилье быстрее собственникам приходится снижать цены и заниматься предпродажной подготовкой, например, ремонтировать квартиры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске рынок вторичного жилья напротив  вырос. За год объемы недвижимости, выставленной на продажу, увеличились почти на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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