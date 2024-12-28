В Нижневартовске жители отказываются от продажи квартир

В Нижневартовске (ХМАО) сократился объем вторичного жилья выставленного на продажу. За год рынок недвижимости сжался более чем на 15%, сообщают риелторы компании «Этажи».
«В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 201 квартиру. Падение составило 15,58%», — следует из статистики. К концу года вторичный рынок в городе стал постепенно расширяться, однако за месяц, по данным агентства недвижимости, число продаваемых объектов выросло примерно лишь на 6%.
Сами собственники среди причин отказа от сделок называют падение спроса на рынке. «Думать о продаже своей „однушки“ начали еще в начале года, чтобы расшириться. Уезжать в другой район нет желания, поэтому смотрим „вторичку“. Но по нужной нам цене брать никто не хочет. А идти на скидки не готовы, иначе на новую квартиру нам просто не хватит», — рассказывает журналисту агентства вартовчанин Виталий.
Охлаждение покупательского интереса на фоне высоких ставок (на вторичном рынке базовые условия приблизились к 30% годовых) влияет на снижение спроса, рассказывают риелторы. Чтобы продать жилье быстрее собственникам приходится снижать цены и заниматься предпродажной подготовкой, например, ремонтировать квартиры.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Ханты-Мансийске рынок вторичного жилья напротив вырос. За год объемы недвижимости, выставленной на продажу, увеличились почти на 30%.
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