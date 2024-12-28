В США указали на схожие взгляды Путина и Трампа

FT: Трамп принуждает Украину к миру без гарантий безопасности
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По мнению FT, взгляды Путина и Трампа похожи
По мнению FT, взгляды Путина и Трампа похожи Фото:

Взгляды президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа схожи. Об этом пишут британские СМИ.

«Трамп принуждает Украину к миру без гарантий безопасности... Санкции против России смягчены, и Путина приглашают на ужин в честь Дня благодарения в [частную резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго», — передает газета Financial Times. По мнению авторов материала, позиции двух лидеров стран очень похожи.

22 декабря Трамп написал личное сообщение главе Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить огонь и отказаться от уже занятых территорий войсками РФ. При этом он попросил ЕС увеличить военную поддержку Украины.

Ранее «Царьград» писал о том, что возможный союз между Ираном и Россией, который будет заключен 17 января, может навредить отношениям Путина и Трампа. По словам телеканала, избранный президент США «терпеть не может» Иран. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, спустя три дня после встречи лидеров РФ и Ирана в Москве. 

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Взгляды президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа схожи. Об этом пишут британские СМИ. «Трамп принуждает Украину к миру без гарантий безопасности... Санкции против России смягчены, и Путина приглашают на ужин в честь Дня благодарения в [частную резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго», — передает газета Financial Times. По мнению авторов материала, позиции двух лидеров стран очень похожи. 22 декабря Трамп написал личное сообщение главе Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить огонь и отказаться от уже занятых территорий войсками РФ. При этом он попросил ЕС увеличить военную поддержку Украины. Ранее «Царьград» писал о том, что возможный союз между Ираном и Россией, который будет заключен 17 января, может навредить отношениям Путина и Трампа. По словам телеканала, избранный президент США «терпеть не может» Иран. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, спустя три дня после встречи лидеров РФ и Ирана в Москве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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