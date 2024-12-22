Трамп намекнул Зеленскому на завершение СВО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении огня и отказе от территорий, занятых вооруженными силами РФ. Об этом он написал украинскому лидеру в сообщении.
«Хорошо говорить, что вы хотите вернуть свою землю, но города в основном разрушены. <...> Так что когда вы говорите „восстановить страну“ ... восстановить что? Это реконструкция на 110 лет»,— передает издание El Pais слова Трампа. Новоизбранный президент Штатов выступил с призывом задуматься над прекращением огня и отказом от территорий, контролируемых российскими войсками.
Ранее во время прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что возможная встреча с Трампом будет плодотворной, поскольку у лидеров есть темы для обсуждения. Отвечая на вопрос американского журналиста о перспективах диалога по ситуации в Украине с участием новоизбранного президента США, Путин заявил, что Россия открыта как для переговоров, так и для поиска компромиссных решений, передает RT.
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