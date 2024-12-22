Трамп намекнул Зеленскому на завершение СВО

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Трамп заявил, что на реконструкцию разрушенных объектов на Украине понадобится 110 лет
Трамп заявил, что на реконструкцию разрушенных объектов на Украине понадобится 110 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении огня и отказе от территорий, занятых вооруженными силами РФ. Об этом он написал украинскому лидеру в сообщении. 

«Хорошо говорить, что вы хотите вернуть свою землю, но города в основном разрушены. <...> Так что когда вы говорите „восстановить страну“ ... восстановить что? Это реконструкция на 110 лет»,— передает издание El Pais слова Трампа. Новоизбранный президент Штатов выступил с призывом задуматься над прекращением огня и отказом от территорий, контролируемых российскими войсками.

Ранее во время прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что возможная встреча с Трампом будет плодотворной, поскольку у лидеров есть темы для обсуждения. Отвечая на вопрос американского журналиста о перспективах диалога по ситуации в Украине с участием новоизбранного президента США, Путин заявил, что Россия открыта как для переговоров, так и для поиска компромиссных решений, передает RT.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении огня и отказе от территорий, занятых вооруженными силами РФ. Об этом он написал украинскому лидеру в сообщении.  «Хорошо говорить, что вы хотите вернуть свою землю, но города в основном разрушены. <...> Так что когда вы говорите „восстановить страну“ ... восстановить что? Это реконструкция на 110 лет»,— передает издание El Pais слова Трампа. Новоизбранный президент Штатов выступил с призывом задуматься над прекращением огня и отказом от территорий, контролируемых российскими войсками. Ранее во время прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что возможная встреча с Трампом будет плодотворной, поскольку у лидеров есть темы для обсуждения. Отвечая на вопрос американского журналиста о перспективах диалога по ситуации в Украине с участием новоизбранного президента США, Путин заявил, что Россия открыта как для переговоров, так и для поиска компромиссных решений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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