WP: Трамп накинулся на Европу с просьбой увеличить помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить поддержку Украины, намекая на возможное сокращение помощи в области безопасности со стороны США, которые являются главным спонсором Киева. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине. Давая понять, что помощь в области безопасности от Соединенных Штатов — крупнейшего спонсора Украины — будет сокращаться», — говорится на сайте издания.
Ранее URA.RU сообщало позицию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу возможной встречи российского лидера Владимира Путина с Трампом. По его словам, за время с момента его победы на выборах президента США не поступало никаких сигналов о его желании наладить контакты с Москвой.
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