Курганский ХК «Зауралье» одержал волевую победу над командой «Югра». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы вырвали победу у команды «Югра»
Курганцы вырвали победу у команды «Югра» Фото:

Хоккеисты команды «Зауралье» с трудом, но победили сильный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили представители команды из Кургана.

«Команда „Зауралье“ проявила характер, вытащив игру с 0:2, и одержала волевую победу в заключительном матче 2024 года над „Югрой“. Счет матча 3:2 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале курганского клуба.

Голы забили:

  • 0:1 – Павел Медведев (М. Беляев, А. Шварев, 00:20);
  • 0:2 – Никита Гончаров (П. Махановский, К . Спиценко, 23:39);
  • 1:2 – Артем Дидковский (А. Болтанов, П. Тютнев, 24:29);
  • 2:2 – Иван Гавриленко (К . Тагиров, Г. Кожемякин, 30:39);
  • 3:2 – Антон Угольников (К . Шиафотдинов, 36:18).

Ранее курганский хоккейный клуб «Зауралье» официально объявил о назначении Артема Седунова на пост главного тренера команды. Специалист, работавший в тульском «АКМ» и барнаульском «Динамо-Алтай», сменил на этом посту Михаила Звягина. 

Курганцы одолели соперника на своем поле
Курганцы одолели соперника на своем поле
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеисты команды «Зауралье» с трудом, но победили сильный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «Команда „Зауралье“ проявила характер, вытащив игру с 0:2, и одержала волевую победу в заключительном матче 2024 года над „Югрой“. Счет матча 3:2 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале курганского клуба. Голы забили: Ранее курганский хоккейный клуб «Зауралье» официально объявил о назначении Артема Седунова на пост главного тренера команды. Специалист, работавший в тульском «АКМ» и барнаульском «Динамо-Алтай», сменил на этом посту Михаила Звягина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...