Хоккеисты команды «Зауралье» с трудом, но победили сильный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили представители команды из Кургана.
«Команда „Зауралье“ проявила характер, вытащив игру с 0:2, и одержала волевую победу в заключительном матче 2024 года над „Югрой“. Счет матча 3:2 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале курганского клуба.
Голы забили:
- 0:1 – Павел Медведев (М. Беляев, А. Шварев, 00:20);
- 0:2 – Никита Гончаров (П. Махановский, К . Спиценко, 23:39);
- 1:2 – Артем Дидковский (А. Болтанов, П. Тютнев, 24:29);
- 2:2 – Иван Гавриленко (К . Тагиров, Г. Кожемякин, 30:39);
- 3:2 – Антон Угольников (К . Шиафотдинов, 36:18).
Ранее курганский хоккейный клуб «Зауралье» официально объявил о назначении Артема Седунова на пост главного тренера команды. Специалист, работавший в тульском «АКМ» и барнаульском «Динамо-Алтай», сменил на этом посту Михаила Звягина.
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