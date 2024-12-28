В Златоусте после гибели школьника под колесами грузовика в районе ДТП усилят безопасность

В Златоусте примут дополнительные меры на перекрестке, где погиб подросток

29 декабря 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

После ДТП правоохранители усилят профилактическую и разъяснительную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте после трагической гибели школьника под колесами грузовика намерены пересмотреть меры безопасности на участке дороги, где произошло ДТП. Об этом заявил глава городского округа Олег Решетников. «Со своей стороны дал поручение проанализировать, какие дополнительные меры можно принять на этом участке, чтобы уменьшить риски для пешеходов», — сообщил мэр Олег Решетников в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте». Варианты обсудят на заседании комиссии по безопасности дорожного движения с участием профильных специалистов и Госавтоинспекции. Вместе с тем в школах Златоуста усилят профилактическую и разъяснительную работу среди учеников. Она будет касаться обучения правильному поведению на дороге и в нестандартных ситуациях. Как сообщало URA.RU ранее, ДТП случилось 27 декабря. Водитель «ЗИЛ» не заметил подростка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. 16-летний мальчик в итоге скончался в больнице. Прощание с ним состоится 30 декабря. Водителя грузовика 1959 года рождения не стали заключать под стражу. С него взяли обязательство о явке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте после трагической гибели школьника под колесами грузовика намерены пересмотреть меры безопасности на участке дороги, где произошло ДТП. Об этом заявил глава городского округа Олег Решетников. «Со своей стороны дал поручение проанализировать, какие дополнительные меры можно принять на этом участке, чтобы уменьшить риски для пешеходов», — сообщил мэр Олег Решетников в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте». Варианты обсудят на заседании комиссии по безопасности дорожного движения с участием профильных специалистов и Госавтоинспекции. Вместе с тем в школах Златоуста усилят профилактическую и разъяснительную работу среди учеников. Она будет касаться обучения правильному поведению на дороге и в нестандартных ситуациях. Как сообщало URA.RU ранее, ДТП случилось 27 декабря. Водитель «ЗИЛ» не заметил подростка, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. 16-летний мальчик в итоге скончался в больнице. Прощание с ним состоится 30 декабря. Водителя грузовика 1959 года рождения не стали заключать под стражу. С него взяли обязательство о явке.