Что Путин и Алиев заявили о крушении самолета

Президент Алиев: крушение самолета произошло из-за внешнего вмешательства
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Алиев подчеркнул особый профессионализм пилотов, которые смогли посадить неуправляемый самолет
Алиев подчеркнул особый профессионализм пилотов, которые смогли посадить неуправляемый самолет Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Чечню, 25 декабря упал в районе города Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Президент России Владимир Путин принес извинения лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Подробнее о заявлениях двух президентов по итогам разговора о крушении самолета — в материале URA.RU.

Путин извинился за крушение

Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за трагическое происшествие, произошедшее в воздушном пространстве РФ. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Российский лидер также подчеркнул, что самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Однако в этом время на город совершили налет беспилотники Украины, а российские средства ПВО отражали атаку.

На данный момент возбуждено уголовное дело. По данным Кремля, два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. А спецслужбы России, Азербайджана и Казахстана сотрудничают на месте катастрофы.

Алиев заявил о внешнем вмешательстве

Embraer 190 подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, передает слова Алиева агентство Report. Ранее об этой же причине аварии говорил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Самолет потерял управление и был направлен в сторону Актау. Только благодаря исключительному профессионализму пилотов борт смог совершить аварийную посадку, подчеркнул президент Азербайджана.

Как ведется расследование

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что сейчас расследованием занимается международная группа экспертов. В ее состав входят 17 специалистов из разных стран и организаций, включая Азербайджан, Бразилию и Российскую Федерацию.

Эксперты проведут баллистическую и взрывотехническую экспертизы для выяснения всех обстоятельств инцидента. На месте аварии также ожидают скорого прибытия эксперта от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает Tengri news.

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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Чечню, 25 декабря упал в районе города Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Президент России Владимир Путин принес извинения лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Подробнее о заявлениях двух президентов по итогам разговора о крушении самолета — в материале URA.RU. Путин извинился за крушение Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за трагическое происшествие, произошедшее в воздушном пространстве РФ. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Российский лидер также подчеркнул, что самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Однако в этом время на город совершили налет беспилотники Украины, а российские средства ПВО отражали атаку. На данный момент возбуждено уголовное дело. По данным Кремля, два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. А спецслужбы России, Азербайджана и Казахстана сотрудничают на месте катастрофы. Алиев заявил о внешнем вмешательстве Embraer 190 подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, передает слова Алиева агентство Report. Ранее об этой же причине аварии говорил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Самолет потерял управление и был направлен в сторону Актау. Только благодаря исключительному профессионализму пилотов борт смог совершить аварийную посадку, подчеркнул президент Азербайджана. Как ведется расследование Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что сейчас расследованием занимается международная группа экспертов. В ее состав входят 17 специалистов из разных стран и организаций, включая Азербайджан, Бразилию и Российскую Федерацию. Эксперты проведут баллистическую и взрывотехническую экспертизы для выяснения всех обстоятельств инцидента. На месте аварии также ожидают скорого прибытия эксперта от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает Tengri news.
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