Алиев потребовал от России признания вины из-за крушения самолета AZAL

В Азербайджане призвали Россию признать вину и выплатить компенсации из-за крушения самолета AZAL в Казахстане. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Ранее он заявил, что, предварительно, воздушное судно было сбито с земли над территорией РФ.
«Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций в ситуации с катастрофой самолета AZAL», — заявил Алиев, отметив, что первое условие уже было выполнено вчера. Его слова передает ТАСС.
Также Ильхам Алиев сообщил, что самолет, по предварительным данным, был сбит средствами радиоэлектронной борьбы над РФ. По его словам, весь фюзеляж AZAL был в пробоинах. В связи с этим первоначальная предварительная версия о столкновении со стаей птиц была полностью отвергнута. Президент Азербайджана отметил, что самолет над Россией был сбит не специально.
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