Россияне назвали корыстную причину создания семьи

Порядка 9% россиян создадут семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов, говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».
«Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году», — говорится в результатах опроса маркетплейса. Информацию передает «Газета.Ru».
Согласно опросу, большинство респондентов (57%) планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году, особенно на фоне новостей о ее расширении. Кроме того, 24% опрошенных предпочитают другие льготные ипотечные программы.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью в 2025 году. Это поможет поддержать локальный рынок недвижимости и повысить доступность покупки жилья для семей с детьми.
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