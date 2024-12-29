Россияне назвали корыстную причину создания семьи

«Выберу.ру»: порядка 10% россиян создадут семью из-за получения льготной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые россияне хотят создать семьи для получения льготной ипотеки на жилье
Некоторые россияне хотят создать семьи для получения льготной ипотеки на жилье Фото:

Порядка 9% россиян создадут семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов, говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». 

«Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году», — говорится в результатах опроса маркетплейса. Информацию передает «Газета.Ru».

Согласно опросу, большинство респондентов (57%) планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году, особенно на фоне новостей о ее расширении. Кроме того, 24% опрошенных предпочитают другие льготные ипотечные программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью в 2025 году. Это поможет поддержать локальный рынок недвижимости и повысить доступность покупки жилья для семей с детьми. 

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Порядка 9% россиян создадут семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов, говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».  «Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году», — говорится в результатах опроса маркетплейса. Информацию передает «Газета.Ru». Согласно опросу, большинство респондентов (57%) планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году, особенно на фоне новостей о ее расширении. Кроме того, 24% опрошенных предпочитают другие льготные ипотечные программы. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о расширении программы семейной ипотеки на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью в 2025 году. Это поможет поддержать локальный рынок недвижимости и повысить доступность покупки жилья для семей с детьми. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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