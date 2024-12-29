29 декабря 2024
28 декабря 2024

Один человек погиб и двое пострадали в аварии на югорской трассе

Житель ХМАО погиб на трассе Лангепас — Покачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельное ДТП случилось на 47 километре автотрассы Лангепас - Покачи
Смертельное ДТП случилось на 47 километре автотрассы Лангепас - Покачи Фото:

В ХМАО на трассе Лангепас — Покачи произошло смертельное ДТП. На 47 километре автодороги столкнулись «Лада Ларгус» и «Нива», сообщили в Госавтоинспекции Югры. 

«29 декабря 2024 года около 16:30 на 47 км автодороги Лангепас — Покачи в Нижневартовском районе произошло столкновение двух транспортных средств „Лада Ларгус“ и „Нива“. В результате ДТП оба водителя получили травмы, пассажир Нивы скончался на месте происшествия», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Обоих водителей с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Это уже третье смертельное ДТП за сутки в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о столкновении на 48 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск, где погиб пассажир одного из автомобилей. Еще одна смертельная авария произошла в Нижневартовске. Там в результате столкновения водитель вылетел из автомобиля. От полученных травм он скончался в больнице

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В ХМАО на трассе Лангепас — Покачи произошло смертельное ДТП. На 47 километре автодороги столкнулись «Лада Ларгус» и «Нива», сообщили в Госавтоинспекции Югры.  «29 декабря 2024 года около 16:30 на 47 км автодороги Лангепас — Покачи в Нижневартовском районе произошло столкновение двух транспортных средств „Лада Ларгус“ и „Нива“. В результате ДТП оба водителя получили травмы, пассажир Нивы скончался на месте происшествия», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Обоих водителей с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Это уже третье смертельное ДТП за сутки в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о столкновении на 48 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск, где погиб пассажир одного из автомобилей. Еще одна смертельная авария произошла в Нижневартовске. Там в результате столкновения водитель вылетел из автомобиля. От полученных травм он скончался в больнице. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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