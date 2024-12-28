28 декабря 2024

В больнице скончался житель ХМАО, вылетевший из машины из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске из-за ДТП скончался 72-летний водитель
В Нижневартовске из-за ДТП скончался 72-летний водитель Фото:

В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской водитель вылетел из машины из-за ДТП. От полученных травм 72-летний мужчина скончался в больнице, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«72-летний водитель автомобиля „Лада Нива“, выезжая с прилегающей территории в районе дома 40 по улице Ханты-Мансийская не предоставил преимущество в движении автомобилю „Тойота Авенсис“, под управлением 56-летнего водителя и допустил с ним столкновение... Водитель автомобиля „Лада Нива“ от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля „Тойота Авенсис“ получил телесные повреждения и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины.

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В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской водитель вылетел из машины из-за ДТП. От полученных травм 72-летний мужчина скончался в больнице, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «72-летний водитель автомобиля „Лада Нива“, выезжая с прилегающей территории в районе дома 40 по улице Ханты-Мансийская не предоставил преимущество в движении автомобилю „Тойота Авенсис“, под управлением 56-летнего водителя и допустил с ним столкновение... Водитель автомобиля „Лада Нива“ от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля „Тойота Авенсис“ получил телесные повреждения и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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