В больнице скончался житель ХМАО, вылетевший из машины из-за ДТП

В Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской водитель вылетел из машины из-за ДТП. От полученных травм 72-летний мужчина скончался в больнице, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«72-летний водитель автомобиля „Лада Нива“, выезжая с прилегающей территории в районе дома 40 по улице Ханты-Мансийская не предоставил преимущество в движении автомобилю „Тойота Авенсис“, под управлением 56-летнего водителя и допустил с ним столкновение... Водитель автомобиля „Лада Нива“ от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля „Тойота Авенсис“ получил телесные повреждения и был госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она проведет проверку и выяснит все обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийской произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, один из водителей вылетел из машины.
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