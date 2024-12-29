Тело экс-футболиста Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать из-за боевых действий

Тело экс-футболиста Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно вытащить из-за боевых действий. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов в своем telegram-канале.
«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов.
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев в возрасте 43 лет погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как складывалась игровая карьера защитника, что привело его на СВО читайте в материале URA.RU.
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