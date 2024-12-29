29 декабря 2024

Тело экс-футболиста Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать из-за боевых действий

Агент Смирнов: тело погибшего экс-футболиста Бугаева невозможно забрать
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело футболиста невозможно вытащить для захоронения
Тело футболиста невозможно вытащить для захоронения Фото:

Тело экс-футболиста Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно вытащить из-за боевых действий. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов в своем telegram-канале.

«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов. 

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев в возрасте 43 лет погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как складывалась игровая карьера защитника, что привело его на СВО читайте в материале URA.RU.

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Тело экс-футболиста Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно вытащить из-за боевых действий. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов в своем telegram-канале. «По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов.  Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев в возрасте 43 лет погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Подробнее о том, как складывалась игровая карьера защитника, что привело его на СВО читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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