В Челябинске начали разбирательство после смертельной аварии у зоопарка. Видео

30 декабря 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Для уточнения обстоятельств аварии около зоопарка проведут ряд экспертиз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи завели уголовное дело после аварии, произошедшей 29 декабря у зоопарка в Челябинске. В ДТП погиб мужчина, еще четыре человека получили серьезные травмы. Об этом URA.RU рассказали Главном управлении МВД России по региону. «Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначены ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — рассказали в областном главе МВД. В полиции уточнили, что дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Авария произошла на улице Труда. Женщина за рулем Lada Granta решила перестроиться в правый ряд, но помеху ей создал автомобиль Mercedes-Benz. Автоледи пыталась уйти от столкновения, в результате чего легковушку занесло и она вылетела на полосу встречного движения. Здесь машина столкнулась с двумя машинами Renault. Как URA.RU писало ранее, в аварии у зоопарка пострадали четверо человек: водитель встречного Renault и трое из Lada Granta — водитель и двое детей. Четвертый пассажир отечественной легковушки, судя по всему, супруг женщины-водителя, скончался на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи завели уголовное дело после аварии, произошедшей 29 декабря у зоопарка в Челябинске. В ДТП погиб мужчина, еще четыре человека получили серьезные травмы. Об этом URA.RU рассказали Главном управлении МВД России по региону. «Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначены ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — рассказали в областном главе МВД. В полиции уточнили, что дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Авария произошла на улице Труда. Женщина за рулем Lada Granta решила перестроиться в правый ряд, но помеху ей создал автомобиль Mercedes-Benz. Автоледи пыталась уйти от столкновения, в результате чего легковушку занесло и она вылетела на полосу встречного движения. Здесь машина столкнулась с двумя машинами Renault. Как URA.RU писало ранее, в аварии у зоопарка пострадали четверо человек: водитель встречного Renault и трое из Lada Granta — водитель и двое детей. Четвертый пассажир отечественной легковушки, судя по всему, супруг женщины-водителя, скончался на месте.