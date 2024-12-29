29 декабря 2024

WP: Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты

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Успешно завершена операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля
Успешно завершена операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Фото:

Успешно завершена операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу.

«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — пишет агентство. Ранее сообщалось из офиса политика, что ему предстоит операция по удалению простаты после лечения инфекции мочевыводящих путей. По информации канцелярии, в среду премьер-министр прошел обследование в больнице «Хадаса», где была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная «доброкачественным увеличением простаты».

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года. 

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Успешно завершена операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. «В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — пишет агентство. Ранее сообщалось из офиса политика, что ему предстоит операция по удалению простаты после лечения инфекции мочевыводящих путей. По информации канцелярии, в среду премьер-министр прошел обследование в больнице «Хадаса», где была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная «доброкачественным увеличением простаты». Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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