WP: Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты

Успешно завершена операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу.
«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — пишет агентство. Ранее сообщалось из офиса политика, что ему предстоит операция по удалению простаты после лечения инфекции мочевыводящих путей. По информации канцелярии, в среду премьер-министр прошел обследование в больнице «Хадаса», где была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная «доброкачественным увеличением простаты».
Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы 29 декабря. На период лечения Нетаньяху временно сложит обязанности премьер-министра Израиля. Его функции будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, который уже замещал должность летом 2023 года.
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