Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, который, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, «постоянно что-то заявляет».
«Непонятно, что именно имел в виду Зеленский, публично признавая, что не может вернуть утраченные территории силой. Он часто делает различные заявления, но мы перестали им уделять внимание. Мы доверяем фактам, а не словам, особенно касающимся киевского режима. Я уже много раз говорил, что не собираемся участвовать в „саммите мира“, даже если нас пригласят», — цитирует ТАСС слова министра.
Лавров отметил, что Киев не отменил цель восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск, что включено в «формулу Зеленского». Он также сказал, что приглашение России на второй «саммит мира» рассматривается как попытка предъявить ультиматум.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава российского МИД поставил Украине единственное условие для проведения переговоров. По его словам, договоренности для мирных переговоров по ситуации на Украине должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить.
Также глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны НАТО в участии в военных действиях против России и призвал их «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять РФ в эскалации конфликта. Лавров заявил, что НАТО причастно к военным операциям на Украине и вторжению в Курскую область.
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