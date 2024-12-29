29 декабря 2024

Лавров: НАТО причастна к вторжению в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров заявил, что НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по территории России
Лавров заявил, что НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по территории России Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны НАТО в участии в военных действиях против России и призвал их «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять РФ в эскалации конфликта. Лавров заявил, что НАТО причастно к военным операциям на Украине и вторжению в Курскую область.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России», — рассказал Лавров в интервью с ТАСС.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что в условиях информационной войны объективности от представителей Запада ждать не стоит. Лавров заверил, что Россия будет спокойно и аргументированно опровергать антироссийские инсинуации, распространяемые Западом.

В начале августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий российские военные уничтожили значительное количество боевой техники противника. О боях в российском регионе — в сюжете URA.RU.

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Глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны НАТО в участии в военных действиях против России и призвал их «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять РФ в эскалации конфликта. Лавров заявил, что НАТО причастно к военным операциям на Украине и вторжению в Курскую область. «Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России», — рассказал Лавров в интервью с ТАСС. Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что в условиях информационной войны объективности от представителей Запада ждать не стоит. Лавров заверил, что Россия будет спокойно и аргументированно опровергать антироссийские инсинуации, распространяемые Западом. В начале августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий российские военные уничтожили значительное количество боевой техники противника. О боях в российском регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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