Лавров поставил Украине единственное условие для проведения переговоров

Договоренности для мирных переговоров по ситуации на Украине должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что президент РФ Владимир Путин ранее уже говорил о позиции Москвы насчет проведения диалога.
«Речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — заявил Лавров. Информацию передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что страна готова вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако они должны проходить на основе Стамбульского договора и без предварительно выдвинутых условий.
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