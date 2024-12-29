29 декабря 2024

Читателей увлек книжный онлайн-клуб пермского писателя Алексея Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
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Писатель Иванов с удовольствием рассказывает читателям о своей работе
Писатель Иванов с удовольствием рассказывает читателям о своей работе Фото:

С начала открытия книжного онлайн-клуба пермского писателя Алексея Иванова эфиры посмотрели 25 тысяч человек. В декабре прошло три встречи с читателями. Об этом сообщила продюсер литератора.

«Только что мы с Ивановым завершили в прямом эфире третью встречу нашего книжного клуба. Говорили о золотых и самоцветных лихорадках на Урале и о каслинском литье. Нам с Алексеем очень нравится этот наш новый проект. Встречи получаются живыми и уютными. Зрителям они тоже интересны, наши эфиры посмотрели уже 25 тысяч человек», — рассказала Юлия Зайцева.

Продюсер уточнила, что с Алексеем Ивановым они не готовятся специально к встречам с читателями, потому что уже 20 лет живут темами, которые обсуждают. «Сегодня я поняла, почему нам с Ивановым так комфортно в эфире. Мы просто разговариваем, не зная, куда нас заведет беседа. Точно так же без камеры мы обсуждаем эти темы друг с другом в наших длинных автомобильных путешествиях. Так что на наших встречах сейчас мы не презентуем что-то, а просто живем нашу обычную интересную жизнь в разговорах и размышлениях», — написала Юлия. 

Прямые эфиры проходят на странице в социальной сети «Вконтакте» продюсера писателя. Юлия Зайцева анонсировала следующую тему — Нижний Тагил, которой будет посвящен эфир 12 января. Первое заседание книжного онлайн-клуба состоялось 1 декабря. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями. В ноябре 2024 года Иванов выпустил в продажу новый научно-фантастический роман «Вегетация». По нему снимут сериал. 

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С начала открытия книжного онлайн-клуба пермского писателя Алексея Иванова эфиры посмотрели 25 тысяч человек. В декабре прошло три встречи с читателями. Об этом сообщила продюсер литератора. «Только что мы с Ивановым завершили в прямом эфире третью встречу нашего книжного клуба. Говорили о золотых и самоцветных лихорадках на Урале и о каслинском литье. Нам с Алексеем очень нравится этот наш новый проект. Встречи получаются живыми и уютными. Зрителям они тоже интересны, наши эфиры посмотрели уже 25 тысяч человек», — рассказала Юлия Зайцева. Продюсер уточнила, что с Алексеем Ивановым они не готовятся специально к встречам с читателями, потому что уже 20 лет живут темами, которые обсуждают. «Сегодня я поняла, почему нам с Ивановым так комфортно в эфире. Мы просто разговариваем, не зная, куда нас заведет беседа. Точно так же без камеры мы обсуждаем эти темы друг с другом в наших длинных автомобильных путешествиях. Так что на наших встречах сейчас мы не презентуем что-то, а просто живем нашу обычную интересную жизнь в разговорах и размышлениях», — написала Юлия.  Прямые эфиры проходят на странице в социальной сети «Вконтакте» продюсера писателя. Юлия Зайцева анонсировала следующую тему — Нижний Тагил, которой будет посвящен эфир 12 января. Первое заседание книжного онлайн-клуба состоялось 1 декабря.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что Иванов встретился с пермскими читателями 14 мая 2024 года. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями. В ноябре 2024 года Иванов выпустил в продажу новый научно-фантастический роман «Вегетация». По нему снимут сериал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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