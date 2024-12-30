ВСУ оттягивают войска на основную линию обороны в Днепропетровской области за Крансоармейском (Покровском). На этом направлении украинское командование оставляет подразделения без прикрытия. В Курской области группа воздушно-десантных войск (ВДВ) под огнем артиллерии и FPV-дронов захватила трофейный американский БМП М113. Ход спецоперации и обстановка на фронте — в материале URA.RU.
Покровское направление
ВСУ в спешке оттягивают войска на границу Днепропетровской области, к юго-западу Красноармейска, сообщает ТАСС. Основная линия обороны формируется у населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка.
Командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений. Об этом сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Александр Северенник. Его группа должна была эвакуировать раненых с поля и остаться на позиции для наблюдения, но оказалась без прикрытия и была взята штурмовой группой ВС РФ.
Этот же плененный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на туберкулез и другие проблемы со здоровьем. По его словам, в подразделении также были военнослужащие с гепатитом.
Группировка ВС РФ «Центр» сорвала ротацию украинских войск с помощью удара артиллерии. В результате него был уничтожен замаскированный командный пункт и вражеский укрепрайон, пишет ТАСС.
Курская область
Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы ВДВ вывезли с поля боя практически неповрежденный американский бронетранспортер М113, брошенный украинской армией в Кореневском районе. Эвакуация происходила под огнем артиллерии ВСУ и их FPV-дронов, передает агентство заявление Минобороны РФ.
Экипаж вертолета «Аллигатор» (Ка-52М) ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. Уничтожение всех целей подтверждено.
ДНР
ВСУ атаковали область 40 боеприпасами за сутки. Украина произвела 17 атак по населенным пунктам Донецкой области, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. В результате этого нападения были ранены пять мирных жителей, повреждены два автомобиля, два объекта гражданской инфраструктуры и пожарная цистерна.
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