ВСУ оттягивают силы за Красноармейск, ДНР атаковали 40 боеприпасами: карта СВО на Украине 30 декабря

ТАСС: ВСУ оттягивают силы на границу Днепропетровской области
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Украина в спешке оттягивает войска к Днепропетрвоской области
Украина в спешке оттягивает войска к Днепропетрвоской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ оттягивают войска на основную линию обороны в Днепропетровской области за Крансоармейском (Покровском). На этом направлении украинское командование оставляет подразделения без прикрытия. В Курской области группа воздушно-десантных войск (ВДВ) под огнем артиллерии и FPV-дронов захватила трофейный американский БМП М113. Ход спецоперации и обстановка на фронте — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Покровское направление

ВСУ в спешке оттягивают войска на границу Днепропетровской области, к юго-западу Красноармейска, сообщает ТАСС. Основная линия обороны формируется у населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка.

Командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений. Об этом сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Александр Северенник. Его группа должна была эвакуировать раненых с поля и остаться на позиции для наблюдения, но оказалась без прикрытия и была взята штурмовой группой ВС РФ.

Этот же плененный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на туберкулез и другие проблемы со здоровьем. По его словам, в подразделении также были военнослужащие с гепатитом. 

Группировка ВС РФ «Центр» сорвала ротацию украинских войск с помощью удара артиллерии. В результате него был уничтожен замаскированный командный пункт и вражеский укрепрайон, пишет ТАСС.

Курская область

Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы ВДВ вывезли с поля боя практически неповрежденный американский бронетранспортер М113, брошенный украинской армией в Кореневском районе. Эвакуация происходила под огнем артиллерии ВСУ и их FPV-дронов, передает агентство заявление Минобороны РФ.

Экипаж вертолета «Аллигатор» (Ка-52М) ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. Уничтожение всех целей подтверждено.

ДНР

ВСУ атаковали область 40 боеприпасами за сутки. Украина произвела 17 атак по населенным пунктам Донецкой области, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. В результате этого нападения были ранены пять мирных жителей, повреждены два автомобиля, два объекта гражданской инфраструктуры и пожарная цистерна.

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ВСУ оттягивают войска на основную линию обороны в Днепропетровской области за Крансоармейском (Покровском). На этом направлении украинское командование оставляет подразделения без прикрытия. В Курской области группа воздушно-десантных войск (ВДВ) под огнем артиллерии и FPV-дронов захватила трофейный американский БМП М113. Ход спецоперации и обстановка на фронте — в материале URA.RU. Покровское направление ВСУ в спешке оттягивают войска на границу Днепропетровской области, к юго-западу Красноармейска, сообщает ТАСС. Основная линия обороны формируется у населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка. Командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений. Об этом сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Александр Северенник. Его группа должна была эвакуировать раненых с поля и остаться на позиции для наблюдения, но оказалась без прикрытия и была взята штурмовой группой ВС РФ. Этот же плененный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на туберкулез и другие проблемы со здоровьем. По его словам, в подразделении также были военнослужащие с гепатитом.  Группировка ВС РФ «Центр» сорвала ротацию украинских войск с помощью удара артиллерии. В результате него был уничтожен замаскированный командный пункт и вражеский укрепрайон, пишет ТАСС. Курская область Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы ВДВ вывезли с поля боя практически неповрежденный американский бронетранспортер М113, брошенный украинской армией в Кореневском районе. Эвакуация происходила под огнем артиллерии ВСУ и их FPV-дронов, передает агентство заявление Минобороны РФ. Экипаж вертолета «Аллигатор» (Ка-52М) ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. Уничтожение всех целей подтверждено. ДНР ВСУ атаковали область 40 боеприпасами за сутки. Украина произвела 17 атак по населенным пунктам Донецкой области, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. В результате этого нападения были ранены пять мирных жителей, повреждены два автомобиля, два объекта гражданской инфраструктуры и пожарная цистерна.
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