ТАСС: ВСУ оттягивают силы на границу Днепропетровской области

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ВСУ спешно оттягивают силы к Новоалександровке, Новосергеевке и Надеждинке
ВСУ спешно оттягивают силы к Новоалександровке, Новосергеевке и Надеждинке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина в спешке оттягивает часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области недалеко от Красноармейска (Покровска). Об этом сообщили в силовых структурах.

«Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», — рассказали в силовых структурах, их слова передает ТАСС. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают войска к юго-западу Красноармейска, в районы населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка.

Ранее стало известно, что украинская армия оборудует опорные пункты в районах Троицкого и Великомихайловки Днепропетровской области. Это, вероятно, связано с успехами ВС РФ в Курахово, Великой Новоселовке и под Покровском, пишет «Царьград».

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Украина в спешке оттягивает часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области недалеко от Красноармейска (Покровска). Об этом сообщили в силовых структурах. «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», — рассказали в силовых структурах, их слова передает ТАСС. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают войска к юго-западу Красноармейска, в районы населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка. Ранее стало известно, что украинская армия оборудует опорные пункты в районах Троицкого и Великомихайловки Днепропетровской области. Это, вероятно, связано с успехами ВС РФ в Курахово, Великой Новоселовке и под Покровском, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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