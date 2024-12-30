Украина в спешке оттягивает часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области недалеко от Красноармейска (Покровска). Об этом сообщили в силовых структурах.
«Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», — рассказали в силовых структурах, их слова передает ТАСС. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают войска к юго-западу Красноармейска, в районы населенных пунктов Новоалександровка, Надеждинка и Новосергеевка.
Ранее стало известно, что украинская армия оборудует опорные пункты в районах Троицкого и Великомихайловки Днепропетровской области. Это, вероятно, связано с успехами ВС РФ в Курахово, Великой Новоселовке и под Покровском, пишет «Царьград».
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