Депздрав опровергает информацию о возможном закрытии детского противотуберкулезного санатория «Лесные горки» в Юргамышском округе Курганской области. Однако люди жалуются, что детей из лечебницы развозят, а подаренный ребятишкам телевизор из отделения хотят забрать. Об этом URA.RU рассказала депутат регионального парламента Ольга Дружинина.
«Из детской лечебницы „Лесные горки“ я получаю жалобы, что детей развозят, даже подаренный большой телевизор у них собираются отнять. Сотрудники опасаются оптимизации», — сообщила Дружинина.
Депутат подчеркнула, что если действительно детский санаторий не закроют и он продолжит работу, то это замечательная новость. Она добавила, что люди из лечебницы пишут о давлении руководства, якобы родителям больных ребятишек уже отказывают в путевках в санаторий. Кроме того, сами сотрудники не могут добиться от руководства санаторного отделения вразумительного ответа о судьбе детской лечебницы, отметила Дружинина.
Областной противотуберкулезный санаторий «Лесные горки» был открыт в 1946 году на базе оздоровительного учреждения для детей, потерявших родителей во время Великой Отечественной войны. Все годы работы в лечебнице помогали детям справиться с тяжелой болезнью. В 2017 году санаторий для детей уже пытались закрыть. Однако общественность Курганской области с трудом, но отстояла его.
Ранее департамент здравоохранения Курганской области опроверг информацию о возможном закрытии санаторного отделения для детей противотуберкулезного диспансера в Лесных горках. В ведомстве сообщили, что детская лечебница работает в обычном режиме.
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