Самолет авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). По словам одного из пассажиров, причиной является отказ одного из винтовых двигателей.
«Последний самолет! Долетел на одном винте. Слава Богу, что все хорошо», — рассказал URA.RU очевидец.
Некоторые ямальцы даже пишут, что испытали облегчение, что это последние прямые рейсы между Красноселькупом и Тюменью. Корреспондент URA,RU не смог оперативно дозвониться до пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, поэтому в ведомство направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
С 1 января 2025 года жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень. Связь с транспортными хабами России будет налажена через Новый Уренгой. Таким образом власти ЯНАО намерены повысить рентабельность убыточных аэропортов и увеличить количество рейсов из отдаленных населенных пунктов Ямала.
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