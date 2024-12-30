ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР

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Российские силы освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские силы освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль поселок Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности операции по освобождению пока не раскрываются.

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Российские военные взяли под контроль поселок Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности операции по освобождению пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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