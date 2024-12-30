ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР

Российские силы освободили еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли под контроль поселок Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности операции по освобождению пока не раскрываются.
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