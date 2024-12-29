29 декабря 2024

В войну мэрии Екатеринбурга с авторитетами за фейерверки втягивают главного прокурора. Фото

Прокурора просят остановить вынос павильонов с пиротехникой в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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30 лет Законодательному собранию Свердловской области. Екатеринбург , крылов борис
Борис Крылов к проблемам с уличной торговлей относится с особым вниманием Фото:

Владельцы павильонов с пиротехникой, которые накануне вывезли усилиями мэрии Екатеринбурга, пожаловались прокурору региона Борису Крылову. Обращение есть в распоряжении URA.RU.

Как сообщало агентство, накануне чиновники при поддержке полиции остановили работу трех незаконных (на их взгляд) объектов — по ул. Пехотинцев, 7, ул. Билимбаевская, 28, пр. Академика Сахарова, 107. В первом случае было столкновение: каршеринги блокировали эвакуаторщиков.

К утру 30 декабря торговля пиротехникой во всех трех местах возобновилась. Письмо на имя Крылова, у которого к теме уличной торговли особое внимание (в 2023-м он запускал большую проверку в мэрии), ушло в это же время.

Один из возвращенных на место киосков (ул. Пехотинцев)
Один из возвращенных на место киосков (ул. Пехотинцев)
Фото:

В нем заявлено о ряде процессуальных нарушений со стороны городского департамента по торговле. «В нарушение пунктов 21,23 решения Екатеринбургской городской думы <…> присутствовавшим на месте представителям владельцев НТО [нестационарных торговых объектов] не были вручены экземпляры актов о выносе (демонтаже) НТО и опись составных частей. Невзирая на то, что все необходимые документы, подтверждающие право собственности владельцев на объекты и полномочия представителей были представлены сотрудникам администрации», — говорится в жалобе от ООО «Астория». Оно, по данным URA.RU, связано с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», широко представленной в уличной торговле.

С утра 30 декабря мэрия взялась за киоски других игроков. В частности, Ивана Стародубцева, попавшего на видео в telegram-канале участника рейда Дмитрия Чукреева — члена городской Общественной палаты. Фамилия Стародубцева упоминалась в рассказах о перестрелке на ВИЗе в декабре 2022-го — кстати, тоже из-за фейерверков (две группы не могли поделить место).

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Владельцы павильонов с пиротехникой, которые накануне вывезли усилиями мэрии Екатеринбурга, пожаловались прокурору региона Борису Крылову. Обращение есть в распоряжении URA.RU. Как сообщало агентство, накануне чиновники при поддержке полиции остановили работу трех незаконных (на их взгляд) объектов — по ул. Пехотинцев, 7, ул. Билимбаевская, 28, пр. Академика Сахарова, 107. В первом случае было столкновение: каршеринги блокировали эвакуаторщиков. К утру 30 декабря торговля пиротехникой во всех трех местах возобновилась. Письмо на имя Крылова, у которого к теме уличной торговли особое внимание (в 2023-м он запускал большую проверку в мэрии), ушло в это же время. В нем заявлено о ряде процессуальных нарушений со стороны городского департамента по торговле. «В нарушение пунктов 21,23 решения Екатеринбургской городской думы <…> присутствовавшим на месте представителям владельцев НТО [нестационарных торговых объектов] не были вручены экземпляры актов о выносе (демонтаже) НТО и опись составных частей. Невзирая на то, что все необходимые документы, подтверждающие право собственности владельцев на объекты и полномочия представителей были представлены сотрудникам администрации», — говорится в жалобе от ООО «Астория». Оно, по данным URA.RU, связано с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», широко представленной в уличной торговле. С утра 30 декабря мэрия взялась за киоски других игроков. В частности, Ивана Стародубцева, попавшего на видео в telegram-канале участника рейда Дмитрия Чукреева — члена городской Общественной палаты. Фамилия Стародубцева упоминалась в рассказах о перестрелке на ВИЗе в декабре 2022-го — кстати, тоже из-за фейерверков (две группы не могли поделить место).
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© Служба новостей «URA.RU»
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